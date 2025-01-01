Як вдобрити полуницю навесні — секрет для дачників

Врожай полуниці. Фото: Pinterest

Щоб отримати щедрий врожай червоних ягід, навесні необхідно обов'язково підживлювати кущі. Дізнайтеся, які добрива варто використовувати, щоб рослина порадувала вас соковитими та солодкими плодами.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Добриво для полуниць

Після того як сніг розтанув, полуницю варто підживити азотними добривами для стимуляції росту листя:

Сечовина (карбамід) : 15-20 г на 10 л води. Полийте ґрунт навколо рослин.

: 15-20 г на 10 л води. Полийте ґрунт навколо рослин. Аміачна селітра: 10-15 г на 1 м².

Підживлення під час бутонізації

Коли полуниця починає формувати бутони, їй необхідні калій та фосфор.

Комплексні добрива : Наприклад, "Кеміра Люкс" або інші з низьким вмістом азоту.

: Наприклад, "Кеміра Люкс" або інші з низьким вмістом азоту. Деревна зола: 1 склянка золи на 10 л води. Поливайте рослини навколо коріння.

Вирощування полуниці. Фото: Pinterest

Органічні добрива

Органічні добрива також мають позитивний вплив на ріст полуниці.

Настій коров'яку : 1 частина коров'яку на 10 частин води, дайте настоятися 3-4 дні. Полийте 0,5-1 л під кожен кущ.

: 1 частина коров'яку на 10 частин води, дайте настоятися 3-4 дні. Полийте 0,5-1 л під кожен кущ. Курячий послід: 1 частина посліду на 20 частин води, настоюйте 3-5 днів.

Раніше ми давали пораду дачникам, чим в жодному разі не можна підживлювати ґрунт. Також ми розповідали, як можна ефективно зберегти землю для розсади.