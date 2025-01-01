Как удобрить клубнику весной – секрет для дачников

Урожай клубники. Фото: Pinterest

Чтобы получить щедрый урожай красных ягод, весной необходимо обязательно подкармливать кусты. Узнайте, какие удобрения следует использовать, чтобы растение порадовало вас сочными и сладкими плодами.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Удобрение для клубники

После того как снег растаял, клубнику следует подпитать азотными удобрениями для стимуляции роста листьев.

Мочевина (карбамид) : 15-20 г на 10 л воды. Полейте почву вокруг растений.

: 15-20 г на 10 л воды. Полейте почву вокруг растений. Аммиачная селитра : 10-15 г на 1 м².

Подкормка во время бутонизации

Когда клубника начинает формировать бутоны, ей необходимы калий и фосфор.

Комплексные удобрения : Например, "Кемира Люкс" или другие с низким содержанием азота.

: Например, "Кемира Люкс" или другие с низким содержанием азота. Древесная зола : 1 стакан золы на 10 л воды. Поливайте растения вокруг корней.

Выращивание клубники. Фото: Pinterest

Органические удобрения

Органические удобрения также оказывают положительное влияние на рост клубники.

Настой коровяка : 1 часть коровяка на 10 частей воды, дайте настояться 3-4 дня. Полейте 0,5-1 л под каждый куст.

: 1 часть коровяка на 10 частей воды, дайте настояться 3-4 дня. Полейте 0,5-1 л под каждый куст. Куриный помет : 1 часть помета на 20 частей воды, настаивайте 3-5 дней.

Раньше мы давали совет дачникам, чем ни в коем случае нельзя подпитывать почву. Также мы говорили, как можно эффективно сохранить землю для рассады.