Как удобрить клубнику весной – секрет для дачников

Урожаю позавидуют соседи — чем подкормить клубнику весной
Чтобы получить щедрый урожай красных ягод, весной необходимо обязательно подкармливать кусты. Узнайте, какие удобрения следует использовать, чтобы растение порадовало вас сочными и сладкими плодами.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Удобрение для клубники
После того как снег растаял, клубнику следует подпитать азотными удобрениями для стимуляции роста листьев.
- Мочевина (карбамид) : 15-20 г на 10 л воды. Полейте почву вокруг растений.
- Аммиачная селитра : 10-15 г на 1 м².
Подкормка во время бутонизации
Когда клубника начинает формировать бутоны, ей необходимы калий и фосфор.
- Комплексные удобрения : Например, "Кемира Люкс" или другие с низким содержанием азота.
- Древесная зола : 1 стакан золы на 10 л воды. Поливайте растения вокруг корней.
Органические удобрения
Органические удобрения также оказывают положительное влияние на рост клубники.
- Настой коровяка : 1 часть коровяка на 10 частей воды, дайте настояться 3-4 дня. Полейте 0,5-1 л под каждый куст.
- Куриный помет : 1 часть помета на 20 частей воды, настаивайте 3-5 дней.
Раньше мы давали совет дачникам, чем ни в коем случае нельзя подпитывать почву. Также мы говорили, как можно эффективно сохранить землю для рассады.
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