Как правильно подкармливать растения древесной золой зимой — полезные советы

Процесс подкормки растений древесной золой. Фото: Deavita

Опытные дачники знают, что одним из самых эффективных для растений удобрений является древесная зола, но не все знают, как ею правильно пользоваться зимой. Мы рассказываем, чем полезна древесная зола и как ею правильно подкармливать огородные культуры в зимнее время года.

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В состав этого удобрения входит калий, который укрепляет огородные растения и улучшает их устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды. К тому же, древесная зола содержит и другие компоненты, которые играют большую роль в здоровом развитии растений. Речь идет о таких элементах, как:

Фосфор

Магний

Кальций и т.д.

Зимой эти вещества постепенно проникают в почву через талый снег, создавая, тем самым, нужные условия для корней растений. К тому же, древесная зола нейтрализует уровень кислотности почвы, тем самым, улучшая ее структуру.

Древесная зола в ведре на траве. Фото: Decorexpro

Как подкармливать растения древесной золой зимой

Это удобрение надо равномерно распределять на поверхности почвы, чтобы не перенасыщать ее. Лучше это делать по снегу тонким слоем, чтобы древесная зола смешивалась с водой, когда этот снег будет таять. Обычно золу добавляют в таком количестве:

Для песчаных и легких почв — от 100 до 150 грамм на один квадратный метр

Для глинистых грунтов — до 200 грамм

Подкормка растений древесной золой. Фото: Pinterest

Какие растения стоит подкармливать древесной золой зимой

Зимой этим удобрением полезно удобрять такие растения, как:

Яблоня

Малина

Смородина

Картофель

Часник

Морковь

Лук

Это удобрение укрепит корневую систему огородных культур, сделает процесс созревания плодов более быстрым и улучшит их устойчивость к различным заболеваниям.

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