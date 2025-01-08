Как правильно подкармливать растения древесной золой зимой — полезные советы

Как подкармливать растения зимой древесной золой — чем полезна
Опытные дачники знают, что одним из самых эффективных для растений удобрений является древесная зола, но не все знают, как ею правильно пользоваться зимой. Мы рассказываем, чем полезна древесная зола и как ею правильно подкармливать огородные культуры в зимнее время года.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Чем полезна древесная зола для огорода
В состав этого удобрения входит калий, который укрепляет огородные растения и улучшает их устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды. К тому же, древесная зола содержит и другие компоненты, которые играют большую роль в здоровом развитии растений. Речь идет о таких элементах, как:
- Фосфор
- Магний
- Кальций и т.д.
Зимой эти вещества постепенно проникают в почву через талый снег, создавая, тем самым, нужные условия для корней растений. К тому же, древесная зола нейтрализует уровень кислотности почвы, тем самым, улучшая ее структуру.
Как подкармливать растения древесной золой зимой
Это удобрение надо равномерно распределять на поверхности почвы, чтобы не перенасыщать ее. Лучше это делать по снегу тонким слоем, чтобы древесная зола смешивалась с водой, когда этот снег будет таять. Обычно золу добавляют в таком количестве:
- Для песчаных и легких почв — от 100 до 150 грамм на один квадратный метр
- Для глинистых грунтов — до 200 грамм
Какие растения стоит подкармливать древесной золой зимой
Зимой этим удобрением полезно удобрять такие растения, как:
- Яблоня
- Малина
- Смородина
- Картофель
- Часник
- Морковь
- Лук
Это удобрение укрепит корневую систему огородных культур, сделает процесс созревания плодов более быстрым и улучшит их устойчивость к различным заболеваниям.
Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить малиновые кусты для лучшего роста.
Ранее мы рассказывали о том, чем нужно удобрить клубнику на огороде весной.
Также мы сообщали о том, чем стоит удобрить огород зимой для хорошего будущего урожая.
Читайте Новини.LIVE!