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Как подкармливать растения зимой древесной золой — чем полезна

8 января 2025 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно подкармливать растения древесной золой зимой — полезные советы
Процесс подкормки растений древесной золой. Фото: Deavita
Кристина Кучугурная - Редактор

Опытные дачники знают, что одним из самых эффективных для растений удобрений является древесная зола, но не все знают, как ею правильно пользоваться зимой. Мы рассказываем, чем полезна древесная зола и как ею правильно подкармливать огородные культуры в зимнее время года.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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В состав этого удобрения входит калий, который укрепляет огородные растения и улучшает их устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды. К тому же, древесная зола содержит и другие компоненты, которые играют большую роль в здоровом развитии растений. Речь идет о таких элементах, как:

  • Фосфор
  • Магний
  • Кальций и т.д.

Зимой эти вещества постепенно проникают в почву через талый снег, создавая, тем самым, нужные условия для корней растений. К тому же, древесная зола нейтрализует уровень кислотности почвы, тем самым, улучшая ее структуру.

Зола
Древесная зола в ведре на траве. Фото: Decorexpro

Как подкармливать растения древесной золой зимой

Это удобрение надо равномерно распределять на поверхности почвы, чтобы не перенасыщать ее. Лучше это делать по снегу тонким слоем, чтобы древесная зола смешивалась с водой, когда этот снег будет таять. Обычно золу добавляют в таком количестве:

  • Для песчаных и легких почв — от 100 до 150 грамм на один квадратный метр
  • Для глинистых грунтов — до 200 грамм
Подкормка золой
Подкормка растений древесной золой. Фото: Pinterest

Какие растения стоит подкармливать древесной золой зимой

Зимой этим удобрением полезно удобрять такие растения, как:

  • Яблоня
  • Малина
  • Смородина
  • Картофель
  • Часник
  • Морковь
  • Лук

Это удобрение укрепит корневую систему огородных культур, сделает процесс созревания плодов более быстрым и улучшит их устойчивость к различным заболеваниям.

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить малиновые кусты для лучшего роста.

Ранее мы рассказывали о том, чем нужно удобрить клубнику на огороде весной.

Также мы сообщали о том, чем стоит удобрить огород зимой для хорошего будущего урожая.

растения советы удобрения польза древесная зола

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