Чим в жодному разі не можна підживлювати ґрунт - важливі поради

Полив врожаю. Фото: Freepik

Такий відповідальний процес, як підживлення ґрунту, може значно покращити якісь вашого врожаю. Проте неправильний вибір добрив або їх надмірне використання здатне завдати більше шкоди, ніж користі.

Новини.LIVE ділиться списком речовин і підходів, яких слід уникати, щоб захистити свій майбутній урожай.

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Свіжий гній

Свіжий гній має високий вміст аміаку та патогенних мікроорганізмів, які можуть пошкодити рослини. Аміак здатен "обпалити" коріння рослин. Також у гною можуть міститися насіння бур'янів, які проростуть разом із вашими культурами. А патогени (бактерії та паразити) загрожують зараженням ґрунту та рослин.

Обов'язково використовуйте тільки напівперепрілий або повністю компостований гній.

Тачка на городі. Фото: Pixabay

Свіже опале листя

Опале листя може здатися корисним для мульчування, але воно забирає азот під час розкладання, що виснажує ґрунт. Окрім того, часто містить спори грибків або шкідників, які можуть заражати землю.

Кухонні відходи без компостування

Кухонні залишки, такі як очищення від овочів, фруктів чи їжа, можуть привернути шкідників (гризунів, комах) та викликати неприємний запах і розвиток плісняви.

Саме тому, переробляйте відходи в компості або вермикомпості.

Кухонні відходи для компосту. Фото: Pixabay

Вапно на кислих ґрунтах без аналізу

Вапнування знижує кислотність, але якщо ґрунт і так близький до нейтрального, це може знизити родючість та викликати дефіцит елементів, таких як залізо та марганець. Обов'язково попередньо виконуйте аналіз ґрунту перед вапнуванням.

Надлишок золи

Хоча зола є корисним джерелом калію, її надмірне використання призводить до лужності ґрунту. Це знижує доступність поживних речовин, таких як залізо, магній і бор. Також надлишок сприяє дефіциту азоту. Зола нейтралізує азот у ґрунті, що може уповільнити ріст рослин.

Грядка на городі. Фото: Freepik

Надлишок мінеральних добрив

Часто в гонитві за багатим урожаєм садівники використовують занадто багато мінеральних добрив. Це може призвести до таких проблем, як засолення ґрунту та дисбаланс елементів.

Висока концентрація солей шкодить кореням рослин і знижує родючість. А, наприклад, надлишок азоту сприяє росту зеленої маси, але погіршує якість плодів.

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