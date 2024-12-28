Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow У жодному разі не підживлюйте цим ґрунт — важливі поради arrow

У жодному разі не підживлюйте цим ґрунт — важливі поради

28 грудня 2024 19:34
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чим в жодному разі не можна підживлювати ґрунт - важливі поради
Полив врожаю. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Такий відповідальний процес, як підживлення ґрунту, може значно покращити якісь вашого врожаю. Проте неправильний вибір добрив або їх надмірне використання здатне завдати більше шкоди, ніж користі.

Новини.LIVE ділиться списком речовин і підходів, яких слід уникати, щоб захистити свій майбутній урожай.

Читайте також:

Чим не можна підживлювати ґрунт

Свіжий гній

Свіжий гній має високий вміст аміаку та патогенних мікроорганізмів, які можуть пошкодити рослини. Аміак здатен "обпалити" коріння рослин. Також у гною можуть міститися насіння бур'янів, які проростуть разом із вашими культурами. А патогени (бактерії та паразити) загрожують зараженням ґрунту та рослин.

Обов'язково використовуйте тільки напівперепрілий або повністю компостований гній.

Тачка на городі
Тачка на городі. Фото: Pixabay

Свіже опале листя

Опале листя може здатися корисним для мульчування, але воно забирає азот під час розкладання, що виснажує ґрунт. Окрім того, часто містить спори грибків або шкідників, які можуть заражати землю.

Кухонні відходи без компостування

Кухонні залишки, такі як очищення від овочів, фруктів чи їжа, можуть привернути шкідників (гризунів, комах) та викликати неприємний запах і розвиток плісняви.

Саме тому, переробляйте відходи в компості або вермикомпості.

Кухонні відходи для компосту
Кухонні відходи для компосту. Фото: Pixabay

Вапно на кислих ґрунтах без аналізу

Вапнування знижує кислотність, але якщо ґрунт і так близький до нейтрального, це може знизити родючість та викликати дефіцит елементів, таких як залізо та марганець. Обов'язково попередньо виконуйте аналіз ґрунту перед вапнуванням.

Надлишок золи

Хоча зола є корисним джерелом калію, її надмірне використання призводить до лужності ґрунту. Це знижує доступність поживних речовин, таких як залізо, магній і бор. Також надлишок сприяє дефіциту азоту. Зола нейтралізує азот у ґрунті, що може уповільнити ріст рослин.

Грядка на городі
Грядка на городі. Фото: Freepik

Надлишок мінеральних добрив

Часто в гонитві за багатим урожаєм садівники використовують занадто багато мінеральних добрив. Це може призвести до таких проблем, як засолення ґрунту та дисбаланс елементів.

Висока концентрація солей шкодить кореням рослин і знижує родючість. А, наприклад, надлишок азоту сприяє росту зеленої маси, але погіршує якість плодів.

Раніше ми розповідали, чим дешево підживити кімнатні рослини.

А також ділилися порадами для садівників, як правильно підживити перець.

добрива город підживлення садівництво ґрунт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:35 У Грузії триває масштабна акція протесту "Ланцюг єдності" — відео

19:20 Зеленський анонсував важливі кадрові зміни — відеозвернення

19:12 ГУР розкрило втрати північнокорейських бійців у війні з Україною

18:37 У Києві чоловік наїхав на працівника ТЦК, той розбив в авто скло

18:34 Одеський "Привоз" — як змінилися ціни за рік

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

18:13 Путін перепросив в Алієва за авіакатастрофу Azerbaijan Airlines

17:47 Скільки коштуватиме мобільний зв'язок для одеситів у 2025 році

17:45 Дорогі українські монети — на яких копійках вдасться заробити

17:33 В Укргідрометцентрі дали невтішний прогноз на завтра

17:27 Стратегічний крок — Україна вперше отримала скраплений газ із США

19:35 У Грузії триває масштабна акція протесту "Ланцюг єдності" — відео

19:20 Зеленський анонсував важливі кадрові зміни — відеозвернення

19:12 ГУР розкрило втрати північнокорейських бійців у війні з Україною

18:37 У Києві чоловік наїхав на працівника ТЦК, той розбив в авто скло

18:34 Одеський "Привоз" — як змінилися ціни за рік

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

18:13 Путін перепросив в Алієва за авіакатастрофу Azerbaijan Airlines

17:47 Скільки коштуватиме мобільний зв'язок для одеситів у 2025 році

17:45 Дорогі українські монети — на яких копійках вдасться заробити

17:33 В Укргідрометцентрі дали невтішний прогноз на завтра

17:27 Стратегічний крок — Україна вперше отримала скраплений газ із США

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

Text

13:51 Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

26 грудня 2024

08:00 Фіндопомога від ЮНІСЕФ — хто може отримати 11 тис. грн