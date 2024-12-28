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Ни в коем случае не подкармливайте этим почву — важные советы

28 декабря 2024 19:34
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чем ни в коем случае нельзя подпитывать почву - важные советы
Полив урожая. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Такой ответственный процесс, как подкормка почвы, может значительно улучшить какие-либо вашего урожая. Однако неправильный выбор удобрений или их чрезмерное использование способно нанести больше вреда, чем пользы.

Новини.LIVE делится списком веществ и подходов, которые следует избегать, чтобы защитить свой будущий урожай.

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Чем нельзя подпитывать почву

Свежий навоз

Свежий гной имеет высокое содержание аммиака и патогенных микроорганизмов, которые могут повредить растения. Аммиак способен "обжечь" корни растений. и растений.

Обязательно используйте только полуперепревший или полностью компостированный навоз.

Тачка на огороде
Тачка в огороде. Фото: Pixabay

Свежие опавшие листья

Опавшие листья могут показаться полезными для мульчирования, но они забирают азот во время разложения, что истощает почву.
Кроме того, часто содержится споры грибков или вредителей, которые могут заражать землю.

Кухонные отходы без компостирования

Кухонные остатки, такие как очищение от овощей, фруктов или еда, могут привлечь вредителей (грызунов, насекомых) и вызвать неприятный запах и развитие плесени.

Именно поэтому перерабатывайте отходы в компосте или вермикомпосте.

Кухонные отходы для компоста
Кухонные отходы для компоста. Фото: Pixabay

Известь на кислых почвах без анализа

Известкование снижает кислотность, но если почва и так близка к нейтральной, это может снизить плодородие и вызвать дефицит элементов, таких как железо и марганец.

Избыток золы

Хотя зола является полезным источником калия, ее чрезмерное использование приводит к щелочности почвы. Это снижает доступность питательных веществ, таких как железо, магний и бор.

Грядка на огороде
Грядка на огороде. Фото: Freepik

Избыток минеральных удобрений

Часто в погоне за богатым урожаем садоводы используют слишком много минеральных удобрений.

Высокая концентрация солей вредит корням растений и снижает плодородие. А, например, избыток азота способствует росту зеленой массы, но ухудшает качество плодов.

Раньше мы рассказывали, чем дешево подкормить комнатные растения.

А также делились советами для садоводов, как правильно подкормить перец.

удобрения огород подкормка садоводство почва

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