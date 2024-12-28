Чем ни в коем случае нельзя подпитывать почву - важные советы

Ни в коем случае не подкармливайте этим почву — важные советы
Такой ответственный процесс, как подкормка почвы, может значительно улучшить какие-либо вашего урожая. Однако неправильный выбор удобрений или их чрезмерное использование способно нанести больше вреда, чем пользы.
Новини.LIVE делится списком веществ и подходов, которые следует избегать, чтобы защитить свой будущий урожай.
Чем нельзя подпитывать почву
Свежий навоз
Свежий гной имеет высокое содержание аммиака и патогенных микроорганизмов, которые могут повредить растения. Аммиак способен "обжечь" корни растений. и растений.
Обязательно используйте только полуперепревший или полностью компостированный навоз.
Свежие опавшие листья
Опавшие листья могут показаться полезными для мульчирования, но они забирают азот во время разложения, что истощает почву.
Кроме того, часто содержится споры грибков или вредителей, которые могут заражать землю.
Кухонные отходы без компостирования
Кухонные остатки, такие как очищение от овощей, фруктов или еда, могут привлечь вредителей (грызунов, насекомых) и вызвать неприятный запах и развитие плесени.
Именно поэтому перерабатывайте отходы в компосте или вермикомпосте.
Известь на кислых почвах без анализа
Известкование снижает кислотность, но если почва и так близка к нейтральной, это может снизить плодородие и вызвать дефицит элементов, таких как железо и марганец.
Избыток золы
Хотя зола является полезным источником калия, ее чрезмерное использование приводит к щелочности почвы. Это снижает доступность питательных веществ, таких как железо, магний и бор.
Избыток минеральных удобрений
Часто в погоне за богатым урожаем садоводы используют слишком много минеральных удобрений.
Высокая концентрация солей вредит корням растений и снижает плодородие. А, например, избыток азота способствует росту зеленой массы, но ухудшает качество плодов.
Раньше мы рассказывали, чем дешево подкормить комнатные растения.
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