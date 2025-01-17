Чем подкормить деревья с кустами в саду в январе 2025 — эффективное удобрение, советы

Человек, который посыпает дерево удобрением. Фото: The Garden Prepper

Для получения щедрого урожая в саду в январе необходимо подкормить фруктовые деревья и ягодные кустарники, но для этого стоит знать, чем именно это делать. Опытные садоводы рассказали, каким удобрением нужно посыпать почву под этими растениями, чтобы улучшить урожай.

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До февраля всем дачникам нужно успеть подкормить свои деревья с кустарниками в саду. Опытные садоводы объяснили, какое удобрение будет самым полезным для подкормки этих растений, поэтому им надо посыпать их в январе.

Чем надо посыпать деревья с кустарниками в январе

Если в вашем саду есть фруктовые деревья и кусты, их необходимо подкормить в январе или в начале февраля одним эффективным удобрением, которое не только укрепляет культуры, но и улучшает структуру почвы. Речь идет об обычной древесной золе, которую надо рассыпать под деревьями и кустами.

Древесная зола в ведре. Фото: Pinterest

Чем полезна древесная зола для растений

В состав этого удобрения входит большое количество магния, кальция и калия, но самое главное то, что она нейтрализует кислотность почвы. Кроме того, древесная зола улучшает качество и структуру почвы, а также хорошо влияет на корневую систему ягодных кустов и плодовых деревьев, укрепляя ее и делая растения более устойчивыми к непогоде. Еще зола содержит большое количество хлора.

Подкормка почвы древесной золой. Фото: Pinterest

Когда лучше не посыпать растения древесной золой

Первым делом, подкармливать древесной золой нужно исключительно те растения, которые любят нейтральную или слабощелочную почву. В то же время, посыпать этим удобрением категорически нельзя культуры в саду, которые любят кислую почву.

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