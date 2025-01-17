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Чем посыпать деревья с кустами в январе, чтобы улучшить урожай

17 января 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем подкормить деревья с кустами в саду в январе 2025 — эффективное удобрение, советы
Человек, который посыпает дерево удобрением. Фото: The Garden Prepper
Кристина Кучугурная - Редактор

Для получения щедрого урожая в саду в январе необходимо подкормить фруктовые деревья и ягодные кустарники, но для этого стоит знать, чем именно это делать. Опытные садоводы рассказали, каким удобрением нужно посыпать почву под этими растениями, чтобы улучшить урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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До февраля всем дачникам нужно успеть подкормить свои деревья с кустарниками в саду. Опытные садоводы объяснили, какое удобрение будет самым полезным для подкормки этих растений, поэтому им надо посыпать их в январе.

Чем надо посыпать деревья с кустарниками в январе

Если в вашем саду есть фруктовые деревья и кусты, их необходимо подкормить в январе или в начале февраля одним эффективным удобрением, которое не только укрепляет культуры, но и улучшает структуру почвы. Речь идет об обычной древесной золе, которую надо рассыпать под деревьями и кустами.

Пепел
Древесная зола в ведре. Фото: Pinterest

Чем полезна древесная зола для растений

В состав этого удобрения входит большое количество магния, кальция и калия, но самое главное то, что она нейтрализует кислотность почвы. Кроме того, древесная зола улучшает качество и структуру почвы, а также хорошо влияет на корневую систему ягодных кустов и плодовых деревьев, укрепляя ее и делая растения более устойчивыми к непогоде. Еще зола содержит большое количество хлора.

Подкормка
Подкормка почвы древесной золой. Фото: Pinterest

Когда лучше не посыпать растения древесной золой

Первым делом, подкармливать древесной золой нужно исключительно те растения, которые любят нейтральную или слабощелочную почву. В то же время, посыпать этим удобрением категорически нельзя культуры в саду, которые любят кислую почву.

Напомним, мы писали о том, как нужно подкармливать растения на огороде древесной золой.

Ранее мы рассказывали о том, как можно быстро восстановить просроченные семена.

Также мы сообщали о том, какие деревья в саду нужно обрезать в зимнее время года.

деревья растения удобрения советы кусты древесная зола

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18:59 НАБУ и САП сообщили о подозрении одному из нардепов

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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