Когда и чем обрабатывать яблони - советы опытных садоводов

Яблоня. Фото: pexels

Чтобы летом собрать щедрый урожай яблок, об деревах стоит подумать уже сейчас. Обработку планировать можно уже после холодов.

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Обработку яблони начните после холодов

Первую обработку яблонь следует проводить накануне весны, пока почки еще "спят".

Деревья опрыскивают трехпроцентным раствором бордоской жидкости. Если этот препарат использовали в саду осенью, то весной лучше опрыскать яблоню трехпроцентным раствором железного купороса. Эти препараты важно чередовать.

Последующую обработку провести уже против грибковых заболеваний. Чтобы избежать ожогов молодых зеленых листьев, понадобится однопроцентный раствор медного купороса или альтернативные препараты.

Сбор яблок. Фото: pexels

Напомним, как удобрить деревья, чтобы улучшить урожай. Также мы рассказывали 5 способов, как ускорить рост рассады.