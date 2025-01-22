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Чим треба обробити вишню з черешнею в саду навесні — поради

22 січня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як доглядати вишню з черешнею в саду навесні, щоб зібрати великий врожай
Людина, яка обприскує вишневе дерево в саду. Фото: Decorexpro
Христина Кучугурна - Редактор

Будь-які рослини на городі потребують гарного і правильного догляду, зокрема, це потрібно і вишням з черешнями. Досвідчені садівники розповіли, що потрібно зробити з цими плодовими деревами взимку і навесні, щоб вони дали багато смачних і соковитих ягід.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Черешня з вишнею можуть страждати від деяких шкідників і небезпечних захворювань, але цьому можна запобігти. Якщо знати важливі правила догляду цих плодових дерев, можна захистити їх від проблем і тим самим зібрати великий врожай вишень і черешень.

Досвідчені садівники розповіли, чим потрібно обробити садові рослини в зимову і весняну пору року для гарного врожаю.

Вишня и черешня
Дерева вишні та черешні в саду. Фото: колаж Новини.LIVE

Як правильно доглядати вишні з черешнями

Коли обробляти вишню і черешню

Вперше плодові дерева потрібно обробляти навесні, коли надворі  стабільно п’ять градусів тепла. Вдруге це роблять у момент, коли на деревах починають набухати бруньки, а ось третій етап відбувається до початку цвітіння рослин.

Чим обробляти вишню і черешню від хвороб

Досвідчені садівники рекомендують обробляти дерева 1% розчином мідного купоросу, який захищає їх від грибкових та інших поширених захворювань. Також можете використовувати і сечовину, яка не тільки знищує збудники хвороб, а й наділяє дерева азотом.

Чим обробляти вишню і черешню від шкідників

Після етапу обробки дерев від захворювань потрібно обприскати їх від вишневої мухи, але в цьому випадку краще користуватися спеціальними магазинними засобами. Але запам’ятайте, що шкідники можуть ставати стійкими до препаратів, тому щоразу потрібно їх змінювати.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна вирощувати вишню зі сливою на одній ділянці. 

Раніше ми розповідали про те, як можна вберегти вишню з черешнею від шпаків. 

Також ми повідомляли про те, як уникнути виникнення черв’яків у черешні.

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