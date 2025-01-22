Як доглядати вишню з черешнею в саду навесні, щоб зібрати великий врожай

Людина, яка обприскує вишневе дерево в саду. Фото: Decorexpro

Будь-які рослини на городі потребують гарного і правильного догляду, зокрема, це потрібно і вишням з черешнями. Досвідчені садівники розповіли, що потрібно зробити з цими плодовими деревами взимку і навесні, щоб вони дали багато смачних і соковитих ягід.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Черешня з вишнею можуть страждати від деяких шкідників і небезпечних захворювань, але цьому можна запобігти. Якщо знати важливі правила догляду цих плодових дерев, можна захистити їх від проблем і тим самим зібрати великий врожай вишень і черешень.

Досвідчені садівники розповіли, чим потрібно обробити садові рослини в зимову і весняну пору року для гарного врожаю.

Дерева вишні та черешні в саду. Фото: колаж Новини.LIVE

Як правильно доглядати вишні з черешнями

Коли обробляти вишню і черешню

Вперше плодові дерева потрібно обробляти навесні, коли надворі стабільно п’ять градусів тепла. Вдруге це роблять у момент, коли на деревах починають набухати бруньки, а ось третій етап відбувається до початку цвітіння рослин.

Чим обробляти вишню і черешню від хвороб

Досвідчені садівники рекомендують обробляти дерева 1% розчином мідного купоросу, який захищає їх від грибкових та інших поширених захворювань. Також можете використовувати і сечовину, яка не тільки знищує збудники хвороб, а й наділяє дерева азотом.

Чим обробляти вишню і черешню від шкідників

Після етапу обробки дерев від захворювань потрібно обприскати їх від вишневої мухи, але в цьому випадку краще користуватися спеціальними магазинними засобами. Але запам’ятайте, що шкідники можуть ставати стійкими до препаратів, тому щоразу потрібно їх змінювати.

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