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Чем надо обработать вишню с черешней в саду весной — советы

22 января 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Как ухаживать за вишней с черешней в саду весной, чтобы собрать большой урожай
Человек, который опрыскивает вишневое дерево в саду. Фото: Decorexpro
Кристина Кучугурная - Редактор

Все растения на огороде нуждаются в хорошем и правильном уходе, в частности, это нужно и вишням с черешнями. Опытные садоводы рассказали, что нужно сделать с этими плодовыми деревьями зимой и весной, чтобы они дали много вкусных и сочных ягод.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Черешня с вишней могут страдать от некоторых вредителей и опасных заболеваний, но это можно предотвратить. Если знать важные правила ухода этих плодовых деревьев, можно защитить их от проблем и, тем самым, собрать большой урожай вишен и черешен.

Опытные садоводы рассказали, чем нужно обработать садовые растения в зимнее и весеннее время года для хорошего урожая.

Вишня и черешня
Деревья вишни и черешни в саду. Фото: коллаж Новини.LIVE

Как правильно ухаживать за вишнями с черешнями

Когда обрабатывать вишню и черешню

Впервые плодовые деревья нужно обрабатывать весной, когда на улице стабильно пять градусов тепла. Во второй раз это делают в момент, когда на деревьях начинают набухать почки, а вот третий этап происходит до начала цветения растений.

Чем обрабатывать вишню и черешню от болезней

Опытные садоводы рекомендуют обрабатывать деревья 1% раствором медного купороса, который защищает их от грибковых и других распространенных заболеваний. Также можете использовать и мочевину, которая не только уничтожает возбудители болезней, но и наделяет деревья азотом.

Чем обрабатывать вишню и черешню от вредителей

После этапа обработки деревьев от заболеваний нужно опрыскать их от вишневой мухи, но в этом случае лучше пользоваться специальными магазинными средствами. Но запомните, что вредители могут становиться устойчивыми к препаратам, поэтому каждый раз нужно их менять.

Напомним, мы писали о том, можно ли выращивать вишню со сливой на одном участке.

Ранее мы рассказывали о том, как можно уберечь вишню с черешней от скворцов.

Также мы сообщали о том, как избежать возникновения червей в черешне.

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11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

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