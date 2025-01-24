Монилиоз на плодовых дерева - как защитить сад от болезни

Монилиоз на абрикосах. Фото: Depositphotos

Монилиоз — распространенная грибковая болезнь плодовых деревьев. Именно поэтому хозяева должны вовремя позаботиться о своем саду, чтобы коварное заболевание не успело испортить урожай.

Новини.LIVE делится действенными советами, как уберечь деревья.

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Как защитить деревья от монилиоза

Признаками монилиоза является изменение цвета и вялость листьев, а также порча плодов — они становятся коричневыми, мягкими и покрываются белыми точками.

Чтобы навсегда избавиться от инфекции в саду стоит обеспечить комплексный подход к делу. В частности, объединить правильный уход, профилактические мероприятия и обработку деревьев.

Для этого весной стоит осмотреть деревья и удалить у них сухие или больные ветви, а также +10 см здорового участка. Опавшие на землю листья и испорченные плоды следует аккуратно сгребать и утилизировать.

Уже после этого, во время вегетации растений каждые 3-4 недели стоит обрабатывать их от монилиоза фунгицидами, постоянно меняя состав препаратов. В агромагазине представлен широкий выбор препаратов, например Топсин-М, Хорус или Микосан-В и др. Однако перед обработкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией и временем, когда можно ее проводить.

Также для защиты деревьев используют 1%-ю бордоскую смесь. Рекомендуется профилактически обрабатывать деревья раствором от периода образования листьев до подготовки к зиме. Опрыскивание проводят с интервалом в 2 недели. Однако при появлении первых признаков болезни такая обработка становится неэффективной.

Защитить деревья от монилиоза также поможет всем известный способ - побелка деревьев. Для этого стволы и нижние ветви перед зимовкой белят известью с добавлением медного купороса - 3-5 грамм на 100 мл побелки.

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