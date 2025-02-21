Який сидерат посіяти навесні під помідори — поради городникам для великого врожаю

Посів сидератів на городі під помідори. Колаж: Новини.LIVE

Щоб отримати дійсно щедрий врожай томатів, необхідно навесні заздалегідь підготувати ґрунт. Багато городників використовують для цього сидерати, адже вони покращують структуру землі, насичують її корисними речовинами, допомагають боротися зі шкідниками та хворобами. А вибір правильної культури може значно підвищити врожайність без використання хімічних добрив.

Які саме сидерати потрібно посадити на грядці під помідори для отримання великого та здорового врожаю, пише "Добрі новини".

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Навіщо висівати сидерати перед томатами

Сидерати — це рослини, які використовуються для поліпшення структури та родючості ґрунту. Вони виконують кілька важливих функцій:

збагачують ґрунт поживними речовинами, зокрема азотом, калієм і фосфором;

захищають від бур'янів, пригнічуючи їх ріст;

запобігають розвитку хвороб (наприклад, фітофторозу);

розпушують ґрунт, покращуючи його структуру;

приваблюють корисних комах і відлякують шкідників.

Сидерати для поліпшення ґрунту. Фото: freepik.com

Які сидерати вибрати для томатів

Існує три основні культури, які найкраще підходять для посіву навесні перед вирощуванням помідорів:

1. Гірчиця — природний захист від хвороб

Ця культура чудово знезаражує ґрунт, знищує патогенні мікроорганізми та знижує ризик ураження томатів фітофторозом. Крім того, коренева система гірчиці покращує аерацію ґрунту та сприяє кращому поглинанню вологи.

Гірчиця на городі. Фото: freepik.com

2. Віка волохата — природне джерело азоту

Ця бобова культура активно накопичує азот у ґрунті, що сприяє активному росту томатів. Завдяки вмісту біологічного азоту, використання додаткових добрив стає необов’язковим.

Сидерат віка волохата. Фото: google.com

3. Фацелія — захист і розпушення ґрунту

Фацелія допомагає контролювати чисельність нематод та інших ґрунтових шкідників. Вона також покращує структуру ґрунту, роблячи його більш пухким і родючим.

Сидерат фацелія на городі. Фото: shutterstock.com

Коли та як правильно сіяти сидерати під помідори

Щоб сидерати дали максимальний ефект, їх необхідно висівати завчасно. Оптимальний період — рання весна, приблизно за 1,5–2 місяці до висаджування томатів. Важливо встигнути скосити сидерати до того, як вони досягнуть висоти 20-30 см.

Посів сидератів — дуже простий процес:

перекопайте ділянку, на якій плануєте у майбутньому вирощувати помідори;

розпушіть ґрунт;

висійте сидерати рівномірно по всій площі грядки;

полийте та за необхідності замульчуйте тонким шаром землі.

Далі слід почекати приблизно 4–6 тижнів, поки сидерати виростуть. Перед висадкою томатів усю зелень слід скосити та перекопати ділянку, залишаючи зелену масу в ґрунті.

Городник перекопує ділянку. Фото: shutterstock.com

Чи можна вирощувати сидерати разом із томатами

Деякі городники практикують метод спільного вирощування, коли сидерати висівають між рядами помідорів. Такий підхід дозволяє:

підтримувати вологість ґрунту (особливо актуально у посушливих регіонах);

запобігати росту бур'янів;

захищати томати від перегріву в спекотну погоду.

Проте важливо своєчасно скошувати сидерати, щоб вони не створювали конкуренцію томатам за поживні речовини.

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