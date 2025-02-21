Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Сидерат, який слід посіяти навесні під томати для шаленого врожаю arrow

Сидерат, який слід посіяти навесні під томати для шаленого врожаю

21 лютого 2025 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Який сидерат посіяти навесні під помідори — поради городникам для великого врожаю
Посів сидератів на городі під помідори. Колаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Щоб отримати дійсно щедрий врожай томатів, необхідно навесні заздалегідь підготувати ґрунт. Багато городників використовують для цього сидерати, адже вони покращують структуру землі, насичують її корисними речовинами, допомагають боротися зі шкідниками та хворобами. А вибір правильної культури може значно підвищити врожайність без використання хімічних добрив.

Які саме сидерати потрібно посадити на грядці під помідори для отримання великого та здорового врожаю, пише "Добрі новини". 

Читайте також:

Навіщо висівати сидерати перед томатами

Сидерати — це рослини, які використовуються для поліпшення структури та родючості ґрунту. Вони виконують кілька важливих функцій:

  • збагачують ґрунт поживними речовинами, зокрема азотом, калієм і фосфором;
  • захищають від бур'янів, пригнічуючи їх ріст;
  • запобігають розвитку хвороб (наприклад, фітофторозу);
  • розпушують ґрунт, покращуючи його структуру;
  • приваблюють корисних комах і відлякують шкідників.

 

Навіщо висівати сидерати перед томатами
Сидерати для поліпшення ґрунту. Фото: freepik.com

Які сидерати вибрати для томатів

Існує три основні культури, які найкраще підходять для посіву навесні перед вирощуванням помідорів:

1. Гірчиця — природний захист від хвороб

Ця культура чудово знезаражує ґрунт, знищує патогенні мікроорганізми та знижує ризик ураження томатів фітофторозом. Крім того, коренева система гірчиці покращує аерацію ґрунту та сприяє кращому поглинанню вологи.

 

Які сидерати вибрати для томатів — гірчиця
Гірчиця на городі. Фото: freepik.com

2. Віка волохата — природне джерело азоту

Ця бобова культура активно накопичує азот у ґрунті, що сприяє активному росту томатів. Завдяки вмісту біологічного азоту, використання додаткових добрив стає необов’язковим.

 

Які сидерати вибрати для томатів — Віка волохата
Сидерат віка волохата. Фото: google.com

3. Фацелія — захист і розпушення ґрунту

Фацелія допомагає контролювати чисельність нематод та інших ґрунтових шкідників. Вона також покращує структуру ґрунту, роблячи його більш пухким і родючим.

 

Які сидерати вибрати для томатів — фацелія
Сидерат фацелія на городі. Фото: shutterstock.com

Коли та як правильно сіяти сидерати під помідори

Щоб сидерати дали максимальний ефект, їх необхідно висівати завчасно. Оптимальний період — рання весна, приблизно за 1,5–2 місяці до висаджування томатів. Важливо встигнути скосити сидерати до того, як вони досягнуть висоти 20-30 см.

Посів сидератів — дуже простий процес:

  • перекопайте ділянку, на якій плануєте у майбутньому вирощувати помідори;
  • розпушіть ґрунт;
  • висійте сидерати рівномірно по всій площі грядки;
  • полийте та за необхідності замульчуйте тонким шаром землі. 

Далі слід почекати приблизно 4–6 тижнів, поки сидерати виростуть. Перед висадкою томатів усю зелень слід скосити та перекопати ділянку, залишаючи зелену масу в ґрунті.

 

Коли та як правильно сіяти сидерати під помідори
Городник перекопує ділянку. Фото: shutterstock.com

Чи можна вирощувати сидерати разом із томатами

Деякі городники практикують метод спільного вирощування, коли сидерати висівають між рядами помідорів. Такий підхід дозволяє:

  • підтримувати вологість ґрунту (особливо актуально у посушливих регіонах);
  • запобігати росту бур'янів;
  • захищати томати від перегріву в спекотну погоду.

Проте важливо своєчасно скошувати сидерати, щоб вони не створювали конкуренцію томатам за поживні речовини.

Раніше ми писали, як та коли підготувати насіння томатів до посіву на розсаду. 

Нагадаємо, ми розповідали, як вибрати насіння огірків, щоб врожай побив рекорди. 

Також пропонуємо вам дізнатися, які овочі небезпечно садити на ділянці, де росли помідори. 

врожай поради город помідори томат сидерат

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:57 Як продати квартиру, якщо у неї два власники

03:26 "Азову" шукає водіїв бензовозів — яку платять зарплату

02:34 Чоловік відмовився мобілізуватися через вагу — як покарав суд

02:30 Як оскаржити незаконне рішення про мобілізацію — пояснює юрист

01:38 Макрон знову поспілкувався із Зеленським — що обговорили

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Термінова новина

01:23 У Харкові було чути звук вибуху

00:30 У Києві чути звуки вибухів — що відомо

00:30 Неможливість прибути до ТЦК за повісткою — що робити

00:19 Зеленський заявив, що РФ має відчувати ціну війни — звернення

20 лютого 2025

23:58 Операція "Чисте місто" — як Київ позбувається корупції з бюджету

03:57 Як продати квартиру, якщо у неї два власники

03:26 "Азову" шукає водіїв бензовозів — яку платять зарплату

02:34 Чоловік відмовився мобілізуватися через вагу — як покарав суд

02:30 Як оскаржити незаконне рішення про мобілізацію — пояснює юрист

01:38 Макрон знову поспілкувався із Зеленським — що обговорили

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Термінова новина

01:23 У Харкові було чути звук вибуху

00:30 У Києві чути звуки вибухів — що відомо

00:30 Неможливість прибути до ТЦК за повісткою — що робити

00:19 Зеленський заявив, що РФ має відчувати ціну війни — звернення

20 лютого 2025

23:58 Операція "Чисте місто" — як Київ позбувається корупції з бюджету

15:15 Корупція та реактори з РФ — чому розгорівся скандал навколо ХАЄС

06:52 Гітлер у біографії — кандидатка в канцлери Вайдель підтримує РФ

06:40 Як робити прибуток на золоті — нові тарифи у ломбардах України

19 лютого 2025

06:52 Проти Шольца і за Україну — хто такий кандидатат у канцлери Мерц

06:40 Як заробляти на брухті — ціни на латунь в Україні у лютому

18 лютого 2025

22:33 Одесити створили застосунок, який рятує життя

06:52 Думка змінена — як Олаф Шольц впливав на війну в Україні

06:40 Зміни на ринку металу в Україні — які ціни на алюміній у лютому

04:55 Прогнози невтішні — що буде з курсом долара та до чого готуватись

17 лютого 2025

06:40 Ринок брухту в Україні — як змінились ціни на мідь у лютому

Text

22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

Text

19:30 Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

Text

17:50 Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

17:26 Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

Text

17:10 Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

16:10 Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

Text

13:33 Сазонов прокоментував заяву Путіна про наступ на Сумщину

Text

13:00 Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

Text

12:40 Російська 15-та бригада мала бути в Покровську, але застрягла

Text

08:00 Зеленський відповів Трампу та Келлог в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:15 Українці можуть втратити єдине житло у березні — кого виселять

8 лютого 2025

06:12 Сніданок із 90-х "на вагу золота" — багато хто забув, а даремно

19 лютого 2025

03:16 Україна переходить на літній час 2025 за новими правилами

17 лютого 2025

18:35 Мінімалка у 2025 — чи планують підвищувати виплати з 1 березня

11 лютого 2025

21:42 Українці можуть зробити КТ та МРТ безкоштовно — де та як

10 лютого 2025

11:16 Деякі українці не зможуть зайти в метро — кого не пустять у 2025

7 лютого 2025

16:01 Сміливі та стильні — 5 коротких стрижок, які підкорять 2025

11 лютого 2025

09:40 Які документи підтверджують право власності на нерухомість

9 лютого 2025

12:08 Найвигідніші мобільні тарифи 2025 року — що обрати українцям 60+

12 лютого 2025

04:32 Риба по-єврейськи — так можна приготувати хек, тріску або минтай