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Що не можна садити після гірчиці, щоб не зіпсувати врожай

20 лютого 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що не можна садити після гірчиці на городі — поради дачникам
Людина, яка чіпає гірчицю на городі. Фото: BASF
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен досвідчений дачник знає, що гірчиця — це прекрасний сидерат, який дозволяє садити після себе багато рослин, але, на жаль, не всі вони дають гарний врожай. Ми розповідаємо, які городні культури категорично не можна висаджувати після цього сидерата.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Багато дачників часто сіють на городі гірчицю як чудовий сидерат, який наділяє землю азотом, калієм, фосфором та іншими корисними елементами. У період росту гірчиця пригнічує бур’яни, захищає ґрунт від патогенів і відлякує таких шкідників, як нематоди і дротяники.

Водночас, рослини, які садяться після гірчиці, потім дружно на цих грядках сходять. Однак, далеко не всі культури гарно ростуть після гірчиці, адже є ті, які не дають великого врожаю, якщо садяться після цього сидерата.

Горчица
Вирощування гірчиці на городі. Фото: Decorexpro

Які рослини не варто садити на городі після гірчиці

Оскільки гірчиця — це представник сімейства хрестоцвітих, то після неї не можна садити культури, які також входять до цього сімейства. Тому краще відмовитися від посадки після гірчиці таких рослин із сімейства хрестоцвітих, як:

  • Всі види капусти
  • Редис
  • Редька
  • Хрін
  • Турнепс

Чому ці рослини не можна садити після гірчиці

Ці культури досвідчені дачники категорично не рекомендують висаджувати на місці гірчиці через те, що всі рослини сімейства хрестоцвітих мають однакові хвороби. Тому всі овочі, які ви посадите там, де у вас росла гірчиця, можуть увібрати в себе всіх шкідників і всі захворювання від неї.

І як наслідок — жодного гарного врожаю можна навіть не чекати на городі.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини не варто садити після картоплі на городі. 

Раніше ми розповідали про те, що варто посадити на городі в березні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, що посадити біля моркви для гарного врожаю.

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