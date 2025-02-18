Що треба посадити біля моркви на городі для великого врожаю — поради дачникам

Дачник, який тримає зібраний врожай моркви. Фото: Pinterest

Кожен досвідчений дачник знає, що морква вважається примхливим овочем, тому біля неї можна садити лише деякі культури. Ми розповідаємо, які рослини можна посадити на одній ділянці з морквою, щоб покращити врожай на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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"Сусідство" на городі є дуже важливим етапом вирощування будь-якої рослини, зокрема, і моркви. Тому щоб виростити гарний врожай цього популярного овоча, необхідно посадити біля нього правильних "сусідей" на городі.

Досвідчені дачники пояснили, які культури варто посіяти на одній ділянці з морквою, щоб покращити весь врожай на городі.

Врожай моркви на городі. Фото: Decorexpro

Які рослини потрібно посадити біля моркви на городі

Існує список певних рослин, які можна вирощувати на одній ділянці з морквою на городі. Так, біля цього овоча можна сміливо висаджувати такі культури, як:

Цибуля — вони з морквою захищатимуть одна одну від шкідників, тому цибулю можна сміливо садити між рядами з морквою

Горох і квасоля — вони наділятимуть ґрунт азотом, який покращує врожай моркви

Часник — він захищатиме моркву від шкідників, зокрема, від морквяної мухи

Шавлія — вона захищатиме моркву від різних комах, які зазвичай її атакують

Помідори

Редиска

Які рослини категорично не можна садити біля моркви

Є список культур, які ні в якому разі не можна садити біля моркви, адже можна зіпсувати врожай. Йдеться про такі популярні городні рослини, як:

Хрін — він зіпсує смакові властивості моркви, тобто вона виросте несмачною і з гіркотою

Буряк — він може відібрати у моркви поживні елементи, які необхідні їй для гарного росту

Кріп — він заважає моркві активно рости, тому його краще замінити на шпинат

Нагадаємо, ми писали про те, як садити моркву на городі, щоб отримати великий врожай.

Раніше ми розповідали про те, які сорти моркви варто посадити на городі.

Також ми повідомляли про те, яке насіння моркви категорично не можна сіяти на городі.