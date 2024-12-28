Найкращі сорти моркви, які варто посадити на городі — корисні поради

Вирощування моркви. Фото: Pinterest

Після новорічних свят ми не встигнемо оговтатись, як вже потрібно буде знову засаджувати город. Важливо знати, які краще сорти овочів придбати, щоб усі ваші зусилля з їх вирощування не виявилися марними, а смакувати весь рік щедрий та смачний врожай.

Редакція Новини.LIVE розкаже, які сорти моркви дають не лише щедрий врожай, а й мають відмінні смакові якості.

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Сорти моркви з рекордною врожайністю

Королева осені. Пізньостиглий сорт із високою врожайністю. Коренеплоди виростають в середньому довжиною до 25 см. Морква є стійкою до розтріскування та добре зберігається.

Шантане Роял. Середньостиглий сорт із короткими, конічними коренеплодами. Він чудово підходить для важких, глинистих ґрунтів. Коренеплоди добре переносить посуху та стійкі до шкідників.

Врожай моркви. Фото: Pinterest

Флакке. Пізньостиглий сорт, який чудово підходить для тривалого зберігання. Коренеплоди соковиті та щільні. Цей сорт також стійких до хвороб.

Нантська 4. Середньостиглий сорт із циліндричними коренеплодами. Він невибагливий до умов вирощування та добре переносить нестачу вологи.

Самсон. Ранньостиглий сорт із соковитими й солодкими коренеплодами. Плоди стійкі до хвороб і розтріскування.

Лосіноостровська 13. Універсальний сорт моркви із високою врожайністю, стійкий до змін погоди та заморозків. Коренеплоди мають великий вміст цукрів і каротину.

Раніше ми розповідали про те, як правильно зберігати моркву, щоб вона була свіжою.

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