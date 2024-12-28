Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Які сорти моркви краще садити на городі — поради дачникам arrow

Які сорти моркви краще садити на городі — поради дачникам

28 грудня 2024 03:13
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Найкращі сорти моркви, які варто посадити на городі — корисні поради
Вирощування моркви. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Після новорічних свят ми не встигнемо оговтатись, як вже потрібно буде знову засаджувати город. Важливо знати, які краще сорти овочів придбати, щоб усі ваші зусилля з їх вирощування не виявилися марними, а смакувати весь рік щедрий та смачний врожай.

Редакція Новини.LIVE розкаже, які сорти моркви дають не лише щедрий врожай, а й мають відмінні смакові якості.

Читайте також:

Сорти моркви з рекордною врожайністю

Королева осені. Пізньостиглий сорт із високою врожайністю. Коренеплоди виростають в середньому довжиною до 25 см. Морква є стійкою до розтріскування та добре зберігається.

Шантане Роял. Середньостиглий сорт із короткими, конічними коренеплодами. Він чудово підходить для важких, глинистих ґрунтів. Коренеплоди добре переносить посуху та стійкі до шкідників.

Як обрати сорт моркви
Врожай моркви. Фото: Pinterest

Флакке. Пізньостиглий сорт, який чудово підходить для тривалого зберігання. Коренеплоди соковиті та щільні. Цей сорт також стійких до хвороб.

Нантська 4. Середньостиглий сорт із циліндричними коренеплодами. Він невибагливий до умов вирощування та добре переносить нестачу вологи.

Самсон. Ранньостиглий сорт із соковитими й солодкими коренеплодами. Плоди стійкі до хвороб і розтріскування.

Лосіноостровська 13. Універсальний сорт моркви із високою врожайністю, стійкий до змін погоди та заморозків. Коренеплоди мають великий вміст цукрів і каротину.

Раніше ми розповідали про те, як правильно зберігати моркву, щоб вона була свіжою. 

Також ми повідомляли про те, як правильно полоти, проріджувати і пропушувати моркву.

врожай поради морква город сорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:38 Мобілізація в Україні — що брати новобранцям в навчальний центр

03:54 Атака "шахедів" на Миколаїв — мер розповів про перші наслідки

03:26 "Азов" шукає на фронт водіїв бензовозів — скільки платять

02:45 Фіцо загрожує припинити постачання електроенергії в Україну

Термінова новина

01:49 Атака "Шахедів" на Миколаїв — горить дах будинку

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:32 Водій збив патрульного поліції — як покарав суд

Термінова новина

01:31 У Миколаєві пролунали повторні вибухи

01:30 Сирський заявив, що підготовка новобранців має бути два місяці

00:31 У Миколаєві пролунали вибухи — що відомо

00:30 ТЦК шле повістку на e-mail — чи законно це

04:38 Мобілізація в Україні — що брати новобранцям в навчальний центр

03:54 Атака "шахедів" на Миколаїв — мер розповів про перші наслідки

03:26 "Азов" шукає на фронт водіїв бензовозів — скільки платять

02:45 Фіцо загрожує припинити постачання електроенергії в Україну

Термінова новина

01:49 Атака "Шахедів" на Миколаїв — горить дах будинку

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:32 Водій збив патрульного поліції — як покарав суд

Термінова новина

01:31 У Миколаєві пролунали повторні вибухи

01:30 Сирський заявив, що підготовка новобранців має бути два місяці

00:31 У Миколаєві пролунали вибухи — що відомо

00:30 ТЦК шле повістку на e-mail — чи законно це

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

18 грудня 2024

06:32 Лише 1 яйце та сир — цей сніданок рідні будуть просити щодня