Лучшие сорта моркови, которые стоит посадить на огороде – полезные советы

Выращивание моркови. Фото: Pinterest

После новогодних праздников мы не успеем прийти в себя, как уже нужно будет снова засаживать огород. Важно знать, какие лучше сорта овощей приобрести, чтобы все ваши усилия по их выращиванию не оказались напрасными, а наслаждаться весь год щедрым и вкусным урожаем.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какие сорта моркови дают не только обильный урожай, но и имеют отличные вкусовые качества.

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Королева осени. Позднеспелый сорт с высокой урожайностью. Корнеплоды вырастают в среднем длиной до 25 см. Морковь устойчива к растрескиванию и хорошо сохраняется.

Шантане Роял. Среднеспелый сорт с короткими, коническими корнеплодами. Он отлично подходит для тяжелых, глинистых грунтов. Корнеплоды хорошо переносят засуху и устойчивы к вредителям.

Урожай моркови. Фото: Pinterest

Флакке. Позднеспелый сорт, отлично подходящий для длительного хранения. Корнеплоды сочные и плотные. Этот сорт также устойчив к болезням.

Нантская 4. Среднеспелый сорт с цилиндрическими корнеплодами. Он неприхотлив к условиям выращивания и хорошо переносит недостаток влаги.

Самсон. Раннеспелый сорт с сочными и сладкими корнеплодами. Плоды устойчивы к болезням и растрескиванию.

Лосиноостровская 13. Универсальный сорт моркови с высокой урожайностью, устойчив к изменениям погоды и заморозкам. Корнеплоды имеют большое содержание сахаров и каротина.

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