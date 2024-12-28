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Какие сорта моркови лучше сажать на огороде — советы дачникам

28 декабря 2024 03:13
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Лучшие сорта моркови, которые стоит посадить на огороде – полезные советы
Выращивание моркови. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

После новогодних праздников мы не успеем прийти в себя, как уже нужно будет снова засаживать огород. Важно знать, какие лучше сорта овощей приобрести, чтобы все ваши усилия по их выращиванию не оказались напрасными, а наслаждаться весь год щедрым и вкусным урожаем.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какие сорта моркови дают не только обильный урожай, но и имеют отличные вкусовые качества.

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Королева осени. Позднеспелый сорт с высокой урожайностью. Корнеплоды вырастают в среднем длиной до 25 см. Морковь устойчива к растрескиванию и хорошо сохраняется.

Шантане Роял. Среднеспелый сорт с короткими, коническими корнеплодами. Он отлично подходит для тяжелых, глинистых грунтов. Корнеплоды хорошо переносят засуху и устойчивы к вредителям.

Как выбрать сорт моркови
Урожай моркови. Фото: Pinterest

Флакке. Позднеспелый сорт, отлично подходящий для длительного хранения. Корнеплоды сочные и плотные. Этот сорт также устойчив к болезням.

Нантская 4. Среднеспелый сорт с цилиндрическими корнеплодами. Он неприхотлив к условиям выращивания и хорошо переносит недостаток влаги.

Самсон. Раннеспелый сорт с сочными и сладкими корнеплодами. Плоды устойчивы к болезням и растрескиванию.

Лосиноостровская 13. Универсальный сорт моркови с высокой урожайностью, устойчив к изменениям погоды и заморозкам. Корнеплоды имеют большое содержание сахаров и каротина.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно хранить морковь, чтобы она была свежей.

Также мы сообщали о том, как правильно полоть, прореживать и пропалывать морковь.

урожай советы морковь огород сорт

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