Яке насіння моркви не можна сіяти на городі — головні ознаки, поради дачникам

Готовий врожай моркви в руках. Фото: Freepik

Перш, ніж садити моркву в себе на городі, необхідно правильно обрати насіння, щоб потім не пошкодувати. Ми розповідаємо, яке насіння моркви в жодному випадку не можна сіяти на городі та за якими ознаками можна визначити непридатний матеріал.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Під час вирощування моркви на городі існує велика кількість нюансів і секретів. Звісно, якщо у вас є досвід у городніх справах, то немає жодних проблем із цим, але якщо ви тільки починаєте цим займатися, то вам варто знати певні нюанси.

Зокрема, вам потрібно розуміти, за якими ознаками можна зрозуміти, що насіння цього популярного овоча краще не сіяти на городі.

Морква з насінням на столі. Фото: скриншот з YouTube

Як дізнатися, що насіння моркви не можна садити на городі

Замочування у воді

Для того, щоб дізнатися про придатність насіння для вирощування, можна замочити його у воді кімнатної температури, залишивши в такому стані на дві години. Якщо насіння погане по якості, воно спливе на поверхню, а якщо воно хороше, то опуститься на дно. Якісний матеріал обов’язково процідіть, просушіть і використайте так, як треба.

Визначення за ароматом

Візьміть дрібку насіння, потріть його між пальцями і відчуйте аромат — якщо він деревний і земляний, то матеріал свіжий і підходить для посадки. Однак, якщо жодного запаху немає, то насіння старе, а оболонка щільна, через що посівному матеріалу не вдасться пробитися.

Візуальний огляд

Також можна просто подивитися зовні на насіння моркви — якщо воно дуже сухе, тепле, сіре або зі зморшками, то вам воно точно не підійде.

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