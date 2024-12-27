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Никогда не сейте эти семена моркови на огороде — какие именно

27 декабря 2024 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие семена моркови нельзя сеять на огороде — главные признаки, советы дачникам
Готовый урожай моркови в руках. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Прежде, чем сажать морковь у себя в огороде, необходимо правильно выбрать семена, чтобы потом не пожалеть. Мы рассказываем, какие семена моркови ни в коем случае нельзя сеять на огороде и по каким признакам можно определить непригодный материал.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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При выращивании моркови на огороде существует большое количество нюансов и секретов. Конечно, если у вас есть опыт по огородным делам, то нет никаких проблем с этим, но если вы только начинаете этим заниматься, то вам следует знать определенные нюансы.

В частности, вам нужно понимать, по каким признакам можно понять, что семена этого популярного овоща лучше не сеять на огороде.

Морковь
Морковь с семенами на столе. Фото: скриншот с YouTube

Как узнать, что семена моркови нельзя сажать на огороде

Замачивание в воде

Для того, чтобы узнать о пригодности семян для выращивания, можно замочить их в воде комнатной температуры, оставив в таком состоянии на два часа. Если семена плохие по качеству, они всплывут на поверхность, а если они хорошие, то опустятся на дно. Качественный материал обязательно процедите, просушите и используйте так, как следует.

Определение по аромату

Возьмите щепотку семян, потрите их между пальцами и почувствуйте аромат — если он древесный и земляной, то материал свежиц и подходит для посадки. Однако, если никакого запаха нет, то семена старые, а оболочка плотная, из-за чего посевному материалу не удастся пробиться.

Визуальный обзор

Также можно просто посмотреть снаружи на семена моркови — если они очень сухие, теплые, серые или с морщинами, то вам они точно не подойдет.

Напомним, мы писали о том, чем чаще всего болеет морковь и как ее можно защитить.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно хранить морковь, чтобы она была свежей.

Также мы сообщали о том, как правильно полоть, прореживать и пропушивать морковь.

овощи советы морковь огород семена

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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