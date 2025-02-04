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Коли і як сіяти розсаду моркви навесні 2025 — поради

4 лютого 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно сіяти моркву на розсаду навесні 2025 — коли це робити, поради дачникам
Дачник, який тримає врожай моркви. Фото: The Guardian
Христина Кучугурна - Редактор

Березень — це сприятливий час для посіву розсади різних овочів, зокрема, і моркви, яка вважається джерелом корисних елементів. Досвідчені дачники пояснили, коли варто сіяти моркву на розсаду навесні та як це правильно робити, щоб виростити найкращий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли варто сіяти розсаду моркви навесні

Почати садити моркву на розсаду можна в березні, використовуючи контейнери або горщики з гарно дренованим ґрунтом. А ось у травні та червні можна сміливо садити цю розсаду у відкритий ґрунт. Але важливо обирати сорти, які здатні витримати заморозки і дати великий врожай за будь-яких погодних умов.

Морковь
Рослини моркви на городі. Фото: Pixabay

Як правильно садити моркву

Крок 1 — підготовка ґрунту

Перш, ніж сіяти моркву на городі, спочатку розпушіть ґрунт і підживіть його компостом або перегноєм, щоб наділити його важливими поживними елементами. Також досвідчені дачники радять підтримувати необхідний рівень вологості ґрунту.

Крок 2 — забезпечення освітлення

Моркві для гарного росту потрібне належне освітлення, тому важливо обрати ділянку, на яку постійно світитиме сонце. Якщо такої немає, можна створити штучне світло.

Крок 3 — видалення бур’янів

Обов’язково приберіть всі бур’яни на грядці, адже вони можуть забирати в моркви всю вологу і корисні елементи.

Крок 4 — посадка моркви

Починайте сіяти насіння овоча на відстані в 20 сантиметрів і на глибину в півтора-два сантиметра. 

Крок 5 — догляд моркви

Коли рослини виростуть, обов’язково постійно проріджуйте їх, залишаючи між паростками достатньо місця для гарного розвитку.

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти моркви варто обрати для посадки на городі. 

Раніше ми розповідали про те, яке насіння моркви не можна сіяти на городі. 

Також ми повідомляли про те, як довго можна зберігати моркву в свіжому вигляді.

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