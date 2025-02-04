Как правильно сеять морковь на рассаду весной 2025 — когда это делать, советы дачникам

Дачник, который держит урожай моркови. Фото: The Guardian

Март — это благоприятное время для посева рассады различных овощей, в частности, и моркови, которая считается кладезем полезных элементов. Опытные дачники объяснили, когда стоит сеять морковь на рассаду весной и как это правильно делать, чтобы вырастить самый лучший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда стоит сеять рассаду моркови весной

Начать сажать морковь на рассаду можно в марте, используя контейнеры или горшки с хорошо дренированной почвой. А вот в мае и июне можно смело сажать эту рассаду в открытый грунт. Но важно выбирать сорта, которые способны выдержать заморозки и дать большой урожай при любых погодных условиях.

Растения моркови на огороде. Фото: Pixabay

Как правильно сажать морковь

Шаг 1 — подготовка почвы

Прежде, чем сеять морковь на огороде, сначала разрыхлите почву и подкормите ее компостом или перегноем, чтобы наделить ее важными питательными элементами. Также опытные дачники советуют поддерживать необходимый уровень влажности почвы.

Шаг 2 — обеспечение освещения

Моркови для хорошего роста требуется надлежащее освещение, поэтому важно выбрать участок, на который постоянно будет светить солнце. Если такого нет, можно создать искусственный свет.

Шаг 3 — удаление сорняков

Обязательно уберите все сорняки на грядке, ведь они могут забирать у моркови всю влагу и полезные элементы.

Шаг 4 — посадка моркови

Начинайте сеять семена овоща на расстоянии в 20 сантиметров и на глубину в полтора-два сантиметра.

Шаг 5 — уход за морковью

Когда растения вырастут, обязательно постоянно прореживайте их, оставляя между ростками достаточно места для хорошего развития.

Напомним, мы писали о том, какие сорта моркови стоит выбрать для посадки на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, какие семена моркови нельзя сеять на огороде.

Также мы сообщали о том, как долго можно хранить морковь в свежем виде.