Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Що не варто садити біля моркви, щоб не зіпсувати її врожай arrow

Що не варто садити біля моркви, щоб не зіпсувати її врожай

3 лютого 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Що не можна садити біля моркви на городі — поради дачникам
Людина, яка тримає зібраний врожай моркви. Фото: House Digest
Христина Кучугурна - Редактор

Дуже часто дачники, які вирощують моркву на власному городі, як би не старалися, але не можуть виростити великий врожай. Зазвичай ця проблема виникає через поганих "сусідів" біля овоча, тому щоб виростити найкращий врожай моркви, дізнайтеся, що не можна біля неї садити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Дачники з досвідом знають, що далеко не всі культури на городі та в саду можуть ужитися на одній ділянці. Справа в тому, що неправильно посадивши рослини, можна зіпсувати смак і вигляд коренеплодів, а тому необхідно знати важливі правильно "сусідства" на городі.

Те ж саме стосується і моркви, яка може вирости несмачною і негарною, якщо її вирощувати біля певних рослин. Щоб цього уникнути, необхідно знати, які рослини категорично не варто садити біля цього популярного овоча на городі.

Морковь
Врожай моркви на городі. Фото: Freepik

Які рослини краще не садити на одній ділянці з морквою

Хрін

Досвідчені дачники категорично не радять обирати хрін для посадки біля моркви. Справа в тому, що хрін зіпсує присмак моркви, яка виросте гіркуватою, тому щоб цього не допустити, необхідно відмовитися від ідеї вирощувати ці дві рослини на одній ділянці.

Хрен
Врожай хрону на городі. Фото: Jardipartage

Буряк 

Цей овоч також вважається поганим "сусідом" для моркви, адже він здатний забрати всі поживні речовини, які потрібні моркві для гарного росту. Тому краще не висаджувати буряк на одній грядці з морквою, щоб не зіпсувати її врожай.

Свекла
Вирощений буряк на городі. Фото: Pixabay

Кріп

У жодному разі не можна садити біля моркви і кріп, адже він здатний зробити ріст овоча повільнішим. 

Укроп
Кріп на городній ділянці. Фото: Pinterest

Що варто посадити біля моркви

Щоб отримати великий врожай смачної моркви, посадіть біля неї такі рослини, як:

  • Шпинат
  • Цибуля
  • Горох

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти моркви краще посадити на городі для гарного врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, яке насіння моркви не варто садити на городі. 

Також ми повідомляли про те, скільки можна зберігати врожай моркви.

овочі рослини поради морква город заборони

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:52 Калюжний підписав контракт з новим клубом

22:52 Чоловік погрожував підірвати відділ поліції та ТЦК — рішення суду

22:43 Морози повернуться в Україну — синоптики дали прогноз на завтра

22:37 Одеська філармонія після обстрілу — масштаби збитків

22:31 Трамп готовий підтримувати Україну в обмін на цінні метали

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:22 Зарплати на держслужбі — хто заробляє понад 200 тисяч гривень

22:21 За Бражка топовий клуб Серії А пропонує Динамо 25 млн євро

22:10 Підкуп прикордонника на Одещині — як покарав суд

21:41 Зубков емоційно звернувся до Шахтаря — що написав гравець

21:40 Сибіга відреагував на вбивство українця в Словаччині

22:52 Калюжний підписав контракт з новим клубом

22:52 Чоловік погрожував підірвати відділ поліції та ТЦК — рішення суду

22:43 Морози повернуться в Україну — синоптики дали прогноз на завтра

22:37 Одеська філармонія після обстрілу — масштаби збитків

22:31 Трамп готовий підтримувати Україну в обмін на цінні метали

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:22 Зарплати на держслужбі — хто заробляє понад 200 тисяч гривень

22:21 За Бражка топовий клуб Серії А пропонує Динамо 25 млн євро

22:10 Підкуп прикордонника на Одещині — як покарав суд

21:41 Зубков емоційно звернувся до Шахтаря — що написав гравець

21:40 Сибіга відреагував на вбивство українця в Словаччині

Ексклюзив

14:52 Фільм Мстислава Чернова на кінофестивалі Sundance — як це було

06:47 Чи нападе РФ на НАТО – порівняння армій і озброєння

06:40 Ціни на алюміній у лютому — нові тарифи на брухт в Україні

2 лютого 2025

06:40 Ціни на мідь у лютому — як оновилась вартість брухту в Україні

1 лютого 2025

14:20 Тарифи, продукти, оренда та курс — яких цін очікувати у лютому

06:40 В Україні дорожчає метал — ціни за 1 кг брухту у лютому

06:23 Від актора до міністра оборони США — хто такий Піт Хегсет

06:22 Перспективи розвитку ШІ в Україні — реальність чи сподівання

31 січня 2025

06:41 Замість Блінкена — що відомо про нового держсекретаря США Рубіо

06:40 Ломбарди оновили ціни — скільки зараз коштує золото

Text

17:50 Сирський оголосив про важливі зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:31 Офіцер ЗСУ відреагував на вбивство працівника ТЦК на Полтавщині

Text
Ексклюзив

14:39 Чи буде закінчення війни у 2025 році, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:06 Дуда заявив про участь Польщі в переговорах, — ефір День.LIVE

Text

08:00 Кінець війни і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2025
Text

17:50 У Києві пройшла акція "Free Azov" — болючі історії учасників

1 лютого 2025
Text

20:32 Прикордонники розкрили причини повернення на службу після СЗЧ

Text

18:43 Примусове повернення з-за кордону — що думають одесити

Text

18:40 У центрі Львова містяни зібралися на акцію Free Azov

31 січня 2025
Text

17:50 ЗСУ знищили важливу ціль під Курськом — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:18 Що буде, якщо вставити флешку в зарядний пристрій для смартфона

12:27 Новий салат з пекінською капустою — корисне поєднання продуктів

2 лютого 2025

06:35 Чому українці можуть втратити єдине житло у 2025 році — 4 причини

27 січня 2025

21:22 Ляшко вперше за три роки з'явився на публіці і дорікнув українцям

18:20 Безплатний проїзд для українок 60+ — де діють пільги у 2025 році

30 січня 2025

06:02 Шахрайські дзвінки — не відповідайте на номери з цими цифрами

2 лютого 2025

14:30 Тисяча Зеленського — кого з українців змусять повернути виплату

1 лютого 2025

07:22 Безвіз із витратами — скільки коштуватиме в’їзд до ЄС у 2025 році

20 січня 2025

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

23 січня 2025

17:51 Усики опублікували фото з лікарні — що з ними сталося