Що не можна садити біля моркви на городі — поради дачникам

Людина, яка тримає зібраний врожай моркви. Фото: House Digest

Дуже часто дачники, які вирощують моркву на власному городі, як би не старалися, але не можуть виростити великий врожай. Зазвичай ця проблема виникає через поганих "сусідів" біля овоча, тому щоб виростити найкращий врожай моркви, дізнайтеся, що не можна біля неї садити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Дачники з досвідом знають, що далеко не всі культури на городі та в саду можуть ужитися на одній ділянці. Справа в тому, що неправильно посадивши рослини, можна зіпсувати смак і вигляд коренеплодів, а тому необхідно знати важливі правильно "сусідства" на городі.

Те ж саме стосується і моркви, яка може вирости несмачною і негарною, якщо її вирощувати біля певних рослин. Щоб цього уникнути, необхідно знати, які рослини категорично не варто садити біля цього популярного овоча на городі.

Врожай моркви на городі. Фото: Freepik

Які рослини краще не садити на одній ділянці з морквою

Хрін

Досвідчені дачники категорично не радять обирати хрін для посадки біля моркви. Справа в тому, що хрін зіпсує присмак моркви, яка виросте гіркуватою, тому щоб цього не допустити, необхідно відмовитися від ідеї вирощувати ці дві рослини на одній ділянці.

Врожай хрону на городі. Фото: Jardipartage

Буряк

Цей овоч також вважається поганим "сусідом" для моркви, адже він здатний забрати всі поживні речовини, які потрібні моркві для гарного росту. Тому краще не висаджувати буряк на одній грядці з морквою, щоб не зіпсувати її врожай.

Вирощений буряк на городі. Фото: Pixabay

Кріп

У жодному разі не можна садити біля моркви і кріп, адже він здатний зробити ріст овоча повільнішим.

Кріп на городній ділянці. Фото: Pinterest

Що варто посадити біля моркви

Щоб отримати великий врожай смачної моркви, посадіть біля неї такі рослини, як:

Шпинат

Цибуля

Горох

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти моркви краще посадити на городі для гарного врожаю.

Раніше ми розповідали про те, яке насіння моркви не варто садити на городі.

Також ми повідомляли про те, скільки можна зберігати врожай моркви.