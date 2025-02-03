Что нельзя сажать возле моркови на огороде — советы дачникам

Человек, который держит собранный урожай моркови. Фото: House Digest

Очень часто дачники, которые выращивают морковь на собственном огороде, как бы ни старались, но не могут вырастить большой урожай. Обычно эта проблема возникает из-за плохих "соседей" возле овоща, поэтому чтобы вырастить самый лучший урожай моркови, узнайте, что нельзя возле нее сажать.

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Дачники с опытом знают, что далеко не все культуры на огороде и в саду могут ужиться на одном участке. Дело в том, что неправильно посадив растения, можно испортить вкус и вид корнеплодов, а потому необходимо знать важные правильно "соседства" на огороде.

То же самое касается и моркови, которая может вырасти невкусной и некрасивой, если ее выращивать возле определенных растений. Чтобы этого избежать, необходимо знать, какие растения категорически не стоит сажать возле этого популярного овоща на огороде.

Урожай моркови на огороде. Фото: Freepik

Какие растения лучше не сажать на одном участке с морковью

Хрен

Опытные дачники категорически не советуют выбирать хрен для посадки возле моркови. Дело в том, что хрен испортит привкус моркови, которая вырастет горьковатой, поэтому чтобы этого не допустить, необходимо отказаться от идеи выращивать эти два растения на одном участке.

Урожай хрена на огороде. Фото: Jardipartage

Свекла

Этот овощ также считается плохим "соседом" для моркови, ведь он способен забрать все питательные вещества, которые нужны моркови для хорошего роста. Поэтому лучше не высаживать свеклу на одной грядке с морковью, чтобы не испортить ее урожай.

Выращенная свекла на огороде. Фото: Pixabay

Укроп

Ни в коем случае нельзя сажать возле моркови и укроп, ведь он способен сделать рост овоща более медленным.

Укроп на огородном участке. Фото: Pinterest

Что стоит посадить возле моркови

Чтобы получить большой урожай вкусной моркови, посадите возле нее такие растения, как:

Шпинат

Лук

Горох

Напомним, мы писали о том, какие сорта моркови лучше посадить на огороде для хорошего урожая.

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