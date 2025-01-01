Як правильно садити моркву на городі, щоб збільшити врожай вдвічі — найкращі поради

Великий врожай моркви з городу. Фото: Pinterest

Всі дачники знають, як правильно садити моркву, але не всі знають, як можна досягти шаленого врожаю цього овоча. Ми ділимося ефективними методами, які допоможуть збільшити врожай цього популярного овоча на своєму городі вдвічі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Відповідний ґрунт

Запам’ятайте, що морква категорично не любить кислих та важких ґрунтів, тому варто заздалегідь подбати про склад і структуру землі на ділянці, де ви будете садити свою моркву. Обов’язково перед посадкою підживіть грядку деревною золою у кількості однієї склянки на один квадратний метр і перекопайте її.

Замочування насіння

Щоб отримати гарний врожай моркви, обов’язково спочатку замочіть її насіння. Для цього треба приготувати розчин з нерозбавленого перекису водню 3% і потримати там насіння впродовж п’яти хвилин. Потім промийте його водою, висушіть і починайте сіяти на городі.

Процес посіву насіння моркви на городі. Фото: Pinterest

Ущільнені борозенки

Борозенки на городі обов’язково повинні бути ущільненими — для цього примніть землю в борозенках бруском, палицею або іншим зручним інструментом.

Сприятливе "сусідство"

Якщо ви хочете збільшити врожай моркви, посадіть біля неї цибулю. Справа в тому, що шкідники обох культур не переносять один одного, а тому це "сусідство" буде успішним.

Процес посадки цибулі на городі. Фото: Freepik

Посадка в різних місцях

Краще не садити моркву на одному і тому самому місці на городі, адже вона схильна до захворювань і поганого впливу шкідників. Морква варто посадити після гарбузів, огірків, кабачків, патисонів та інших представників сімейства гарбузових.

Відповідне освітлення

Запам’ятайте, що в тіні морква погано росте і розвивається, тому садити її краще в сонячному місці.

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