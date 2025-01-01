Как правильно сажать морковь на огороде, чтобы увеличить урожай вдвое — самые лучшие советы

Большой урожай моркови с огорода. Фото: Pinterest

Все дачники знают, как правильно сажать морковь, но не все знают, как можно добиться бешеного урожая этого овоща. Мы делимся эффективными методами, которые помогут увеличить урожай этого популярного овоща на своем огороде вдвое.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Соответствующая почва

Запомните, что морковь категорически не любит кислые и тяжелые почвы, поэтому стоит заранее позаботиться о составе и структуре земли на участке, где вы будете сажать свою морковь. Обязательно перед посадкой подкормите грядку древесной золой в количестве одного стакана на квадратный метр и перекопайте ее.

Замачивание семян

Чтобы получить хороший урожай моркови, обязательно сначала замочите ее семена. Для этого нужно приготовить раствор из неразбавленной перекиси водорода 3% и подержать там семена в течение пяти минут. Затем промойте их водой, высушите и начинайте сеять на огороде.

Процесс посева семян моркови на огороде. Фото: Pinterest

Уплотненные бороздки

Борозды на огороде обязательно должны быть уплотненными — для этого примните землю в бороздках бруском, палкой или другим удобным инструментом.

Благоприятное "соседство"

Если вы хотите увеличить урожай моркови, посадите около нее лук. Дело в том, что вредители обеих культур не переносят друг друга, а потому это "соседство" будет успешным.

Процесс посадки лука на огороде. Фото: Freepik

Посадка в разных местах

Лучше не сажать морковь на одном и том же месте на огороде, ведь она подвержена заболеваниям и плохому воздействию вредителей. Морковь следует посадить после тыкв, огурцов, кабачков, патиссонов и других представителей семейства тыквенных.

Соответствующее освещение

Запомните, что в тени морковь плохо растет и развивается, поэтому сажать ее лучше в солнечном месте.

Напомним, мы писали о том, какие сорта моркови лучше посадить на своем огороде.

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