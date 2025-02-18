Что надо посадить возле моркови на огороде для большого урожая — советы дачникам

Дачник, который держит собранный урожай моркови. Фото: Pinterest

Каждый опытный дачник знает, что морковь считается капризным овощем, поэтому возле нее можно сажать лишь некоторые культуры. Мы рассказываем, какие растения можно посадить на одном участке с морковью, чтобы улучшить урожай на огороде.

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"Соседство" на огороде является очень важным этапом выращивания любого растения, в том числе, и моркови. Поэтому чтобы вырастить хороший урожай этого популярного овоща, необходимо посадить возле него правильных "соседей" на огороде.

Опытные дачники объяснили, какие культуры стоит посеять на одном участке с морковью, чтобы улучшить весь урожай на огороде.

Урожай моркови на огороде. Фото: Decorexpro

Какие растения нужно посадить возле моркови на огороде

Существует список определенных растений, которые можно выращивать на одном участке с морковью на огороде. Так, возле этого овоща можно смело высаживать такие культуры, как:

Лук — они с морковью будут защищать друг друга от вредителей, поэтому лук можно смело сажать между рядами с морковью

Горох и фасоль — они будут наделять почву азотом, который улучшает урожай моркови

Чеснок — он будет защищать морковь от вредителей, в частности, от морковной мухи

Шалфей — он будет защищать морковь от различных насекомых, которые обычно ее атакуют

Помидоры

Редиска

Какие растения категорически нельзя сажать возле моркови

Есть список культур, которые ни в коем случае нельзя сажать возле моркови, ведь можно испортить урожай. Речь идет о таких популярных огородных растениях, как:

Хрен — он испортит вкусовые свойства моркови, то есть она вырастет невкусной и с горечью

Свекла — она может отобрать у моркови питательные элементы, которые необходимы ей для хорошего роста

Укроп — он мешает моркови активно расти, поэтому его лучше заменить на шпинат

Напомним, мы писали о том, как сажать морковь на огороде, чтобы получить большой урожай.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта моркови стоит посадить на огороде.

Также мы сообщали о том, какие семена моркови категорически нельзя сеять на огороде.