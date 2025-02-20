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Что нельзя сажать после горчицы, чтобы не испортить урожай

20 февраля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что нельзя сажать после горчицы на огороде — советы дачникам
Человек, который трогает горчицу на огороде. Фото: BASF
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый опытный дачник знает, что горчица —  это прекрасный сидерат, который позволяет сажать после себя много растений, но, к сожалению, не все они дают хороший урожай. Мы рассказываем, какие огородные культуры категорически нельзя высаживать после этого сидерата.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Многие дачники часто сеют на огороде горчицу как замечательный сидерат, который наделяет землю азотом, калием, фосфором и другими полезными элементами. В период роста горчица подавляет сорняки, защищает почву от патогенов и отпугивает таких вредителей, как нематоды и проволочники.

В то же время растения, которые садятся после горчицы, потом дружно на этих грядках всходят. Однако далеко не все культуры хорошо растут после горчицы, ведь есть те, которые не дают большого урожая, если садятся после этого сидерата.

Горчица
Выращивание горчицы на огороде. Фото: Decorexpro

Какие растения не стоит сажать на огороде после горчицы

Поскольку горчица — это представитель семейства крестоцветных, то после нее нельзя сажать культуры, которые также входят в это семейство. Поэтому лучше отказаться от посадки после горчицы таких растений из семейства крестоцветных, как:

  • Все виды капусты
  • Редиска
  • Редька
  • Хрен
  • Турнепс

Почему эти растения нельзя сажать после горчицы

Эти культуры опытные дачники категорически не рекомендуют высаживать на месте горчицы из-за того, что все растения семейства крестоцветных имеют одинаковые болезни. Поэтому все овощи, которые вы посадите там, где у вас росла горчица, могут впитать в себя всех вредителей и все заболевания от нее.

И как следствие — никакого хорошего урожая можно даже не ждать на огороде.

Напомним, мы писали о том, какие растения не стоит сажать после картофеля на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, что стоит посадить на огороде в марте 2025 года.

Также мы сообщали о том, что посадить возле моркови для хорошего урожая.

растения советы огород запреты сидерат горчица

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