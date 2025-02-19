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Ніколи не садіть це після картоплі, інакше втратите врожай

19 лютого 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Що не можна садити після картоплі на городі — корисні поради дачникам
Людина, яка збирає врожай картоплі на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Сівозміна на городі — це один з найважливіших етапів вирощування будь-якої культури на городі, адже від неї залежить врожай. Досвідчені дачники розповіли, які рослини в жодному випадку не можна садити на городі після картоплі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Які рослини не можна садити після картоплі

Перець

Відповідь на питання, чи можна висаджувати перець там, де у вас росла картопля, криється в сімействі, до якого належать ці дві культури. Перець з картоплею — це представники сімейства пасльонових, а це означає, що вони страждають від одних і тих самих захворювань — від фітофторозу, макроспоріозу тощо.

Ці відомі хвороби тримаються в ґрунті та здатні вразити культури, які ви посадите на місці картоплі.

Перец
Врожай перцю на городі. Фото: Pinterest

Помідори

Цей овоч досвідчені дачники також не рекомендують висаджувати на ділянці, де ви вирощували до цього картоплю. Справа в тому, що томатам потрібен особливий ґрунт. Попри те, що на помідори нічого не передасться після картоплі, гарного врожаю все одно не буде.

Помидоры
Врожай стиглих помідорів на кущі. Фото: 

Полуниця 

Таку ягоду також не рекомендується садити після картоплі на городі, адже можна зіпсувати весь врожай. Справа в тому, що полуниця може з легкістю підхопити після картоплі такі захворювання і шкідників, як фітофтороз і дротяник.

Клубника
Зібраний врожай полуниці на городі. Фото: Epic Gardening

Часник і цибуля

Якщо ви посадите після картоплі часник і цибулю, ви ризикуєте втратити врожай обидвох культур. Справа в тому, що ці рослини можуть заразитися нематодою або фузаріозом. А це явна причина того, що жодного гарного врожаю часника і цибулі можна навіть не очікувати.

Коллаж
Врожай часнику і цибулі на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, коли варто садити картоплю в теплицях у лютому 2025 році. 

Раніше ми розповідали про те, які помилки при вирощуванні картоплі псують врожай. 

Також ми повідомляли про те, як ефективно можна захистити картоплю від колорадського жука.

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