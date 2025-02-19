Що не можна садити після картоплі на городі — корисні поради дачникам

Ніколи не садіть це після картоплі, інакше втратите врожай
Сівозміна на городі — це один з найважливіших етапів вирощування будь-якої культури на городі, адже від неї залежить врожай. Досвідчені дачники розповіли, які рослини в жодному випадку не можна садити на городі після картоплі.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Які рослини не можна садити після картоплі
Перець
Відповідь на питання, чи можна висаджувати перець там, де у вас росла картопля, криється в сімействі, до якого належать ці дві культури. Перець з картоплею — це представники сімейства пасльонових, а це означає, що вони страждають від одних і тих самих захворювань — від фітофторозу, макроспоріозу тощо.
Ці відомі хвороби тримаються в ґрунті та здатні вразити культури, які ви посадите на місці картоплі.
Помідори
Цей овоч досвідчені дачники також не рекомендують висаджувати на ділянці, де ви вирощували до цього картоплю. Справа в тому, що томатам потрібен особливий ґрунт. Попри те, що на помідори нічого не передасться після картоплі, гарного врожаю все одно не буде.
Полуниця
Таку ягоду також не рекомендується садити після картоплі на городі, адже можна зіпсувати весь врожай. Справа в тому, що полуниця може з легкістю підхопити після картоплі такі захворювання і шкідників, як фітофтороз і дротяник.
Часник і цибуля
Якщо ви посадите після картоплі часник і цибулю, ви ризикуєте втратити врожай обидвох культур. Справа в тому, що ці рослини можуть заразитися нематодою або фузаріозом. А це явна причина того, що жодного гарного врожаю часника і цибулі можна навіть не очікувати.
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