Які сорти картоплі найкращі для посадки на городі — поради дачникам

Людина, яка тримає врожай картоплі. Фото: Freepik

Щоб зібрати великий врожай картоплі на своєму городі, необхідно вибрати гарні сорти. Для цього досвідчені дачники розповіли, які сорти цього овочу вважаються найврожайнішими, стійкими до хвороб і шкідників, смачними і довго зберігаються.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Найкращі сорти картоплі — які посадити на городі

Сорт "Розара"

Цей сорт вважається стійким до різної погоди і дає до 20 бульб на одному кущі. А ще коренеплоди цього сорту без проблем чистяться, гарно розварюються і є дуже смачними. Крім того, бульби такого сорту виростають приблизно однаковими за розміром.

Сорт "Беллароза"

Цей сорт сьогодні можна зустріти чи не на кожній українській дачі, адже він вважається дуже популярним серед городників. Коренеплоди виростають великими і смачними, а з одного куща можна зібрати багато бульб.

Зібраний врожай картоплі на городі. Фото: Pinterest

Сорт "Слов’янка"

Це середньопізній сорт, який дає коренеплоди з червоною шкіркою і кремовою м’якоттю. А ще бульби виростають довгими, не розварюються в процесі готування, стійкі до захворювань і довго зберігаються. Однак цьому сорту потрібен родючий ґрунт.

Сорт "Щедрик"

Такий сорт постійно дає великий врожай, а ще його можна кілька років поспіль садити на одному і тому самому місці. Коренеплоди цього сорту виростають круглими і однорідними, через що вважаються ідеальними для приготування пюре.

Врожай картоплі у відрі. Фото: Pinterest

Сорт "Рання троянда"

Коренеплоди цього сорту виростають з рожевою шкіркою і блідою з фіолетовими вкрапленнями м’якоттю. Картопля такого сорту вважається чутливою до багатьох захворювань, натомість вона дає великий врожай і довго зберігається.

Сорт "Гранада"

Це доволі молодий сорт, який дає великий врожай, а також стійко витримує холод і посуху. Коренеплоди цього сорту виростають смачними, а ще до їхнього складу входить маленька кількість крохмалю, що корисно для людей, які сидять на дієті.

Нагадаємо, ми писали про те, які помилки при вирощуванні картоплі псують врожай.

Раніше ми розповідали про те, які рослини не можна садити біля картоплі на городі.

Також ми повідомляли про те, що потрібно посадити після картоплі на городі.