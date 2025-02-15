Какие сорта картофеля самые лучшие для посадки на огороде — советы дачникам

Человек, который держит урожай картофеля. Фото: Freepik

Чтобы собрать большой урожай картофеля на своем огороде, необходимо выбрать хорошие сорта. Для этого опытные дачники рассказали, какие сорта этого овоща считаются самыми урожайными, устойчивыми к болезням и вредителям, вкусными и долго хранятся.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сорт "Розара"

Данный сорт считается устойчивым к разной погоде и дает до 20 клубней на одном кусте. А еще корнеплоды этого сорта без проблем чистятся, хорошо развариваются и очень вкусные. Кроме того, клубни такого сорта вырастают примерно одинаковыми по размеру.

Сорт "Беллароза"

Этот сорт сегодня можно встретить едва ли не на каждой украинской даче, ведь он считается очень популярным среди огородников. Корнеплоды вырастают крупными и вкусными, а с одного куста можно собрать много клубней.

Собранный урожай картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Сорт "Славянка"

Это среднепоздний сорт, который дает корнеплоды с красной кожурой и кремовой мякотью. А еще клубни вырастают длинными, не развариваются в процессе готовки, устойчивы к заболеваниям и долго хранятся. Однако, этому сорту нужна плодородная почва.

Сорт "Щедрик"

Такой сорт постоянно дает большой урожай, а еще его можно несколько лет подряд сажать на одном и том же месте. Корнеплоды этого сорта вырастают круглыми и однородными, из-за чего считаются идеальными для приготовления пюре.

Урожай картофеля в ведре. Фото: Pinterest

Сорт "Ранняя роза"

Корнеплоды этого сорта вырастают с розовой кожурой и бледной с фиолетовыми вкраплениями мякотью. Картофель такого сорта считается чувствительным ко многим заболеваниям, зато он дает большой урожай и долго хранится.

Сорт "Гранада"

Это довольно молодой сорт, который дает большой урожай, а также стойко выдерживает холод и засуху. Корнеплоды этого сорта вырастают вкусными, а еще в их состав входит маленькое количество крахмала, что полезно для людей, которые сидят на диете.

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