Що категорично не варто садити після картоплі — поради та інструкції дачникам

Збір врожаю картоплі. Фото: Pinterest

Для щедрого врожаю досвідчені городники при посадці культур завжди враховують правила чергування культур. Деякі культури настільки спустошують ґрунт, що новим рослинам просто не буде вистачати поживних речовин для росту та цвітіння.

На YouTube-каналі "Дім та присадибна ділянка" розповідають, які культури варто посадити на городі після картоплі.

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Які культури садити після картоплі

Правильний вибір культур може вберегти врожай від хвороб та шкідників. Після збору картоплі, не варто садити рослини, що потребують тих самих поживних речовин, що й популярний коренеплід.

Що посадити після збору картоплі на городі:

Бобові культури

Капуста

Редис

Ріпа

Цибуля

Морква

Водночас городникам не радять після картоплі садити:

Часник

Помідори

Баклажани

Перець

Баштанні культури (гарбузи, кабачки, кавуни)

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити ґрунт на городі для кращого врожаю картоплі.

Раніше ми розповідали про те, які сорти картоплі варто посадити на городі для гарного врожаю.