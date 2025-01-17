Что категорически не стоит сажать после картофеля - советы и инструкции дачникам

Что стоит посадить после картофеля, чтобы получить щедрый урожай
Для щедрого урожая опытные огородники при посадке культур всегда учитывают правила чередования культур. Некоторые культуры настолько опустошают почву, что новым растениям просто не будет хватать питательных веществ для роста и цветения.
На YouTube-канале "Дом и приусадебный участок" рассказывают, какие культуры стоит посадить на огороде после картофеля.
Какие культуры сажать после картофеля
Правильный выбор культур может уберечь урожай от болезней и вредителей. После сбора картофеля, не стоит сажать растения, требующие тех же питательных веществ, что и популярный корнеплод.
Что посадить после сбора картофеля на огороде:
- Бобовые культуры
- Капуста
- Редис
- Рипа
- Лук
- Морковь
В то же время огородникам не советуют после картофеля сажать:
- Часнок
- Помидоры
- Баклажаны
- Перец
- Бахчевые культуры (тыквы, кабачки, арбузы)
Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить почву на огороде для лучшего урожая картофеля.
Ранее мы рассказывали о том, какие сорта картофеля стоит посадить на огороде для хорошего урожая.
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