Что категорически не стоит сажать после картофеля - советы и инструкции дачникам

Сбор урожая картофеля. Фото: Pinterest

Для щедрого урожая опытные огородники при посадке культур всегда учитывают правила чередования культур. Некоторые культуры настолько опустошают почву, что новым растениям просто не будет хватать питательных веществ для роста и цветения.

На YouTube-канале "Дом и приусадебный участок" рассказывают, какие культуры стоит посадить на огороде после картофеля.

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Какие культуры сажать после картофеля

Правильный выбор культур может уберечь урожай от болезней и вредителей. После сбора картофеля, не стоит сажать растения, требующие тех же питательных веществ, что и популярный корнеплод.

Что посадить после сбора картофеля на огороде:

Бобовые культуры

Капуста

Редис

Рипа

Лук

Морковь

В то же время огородникам не советуют после картофеля сажать:

Часнок

Помидоры

Баклажаны

Перец

Бахчевые культуры (тыквы, кабачки, арбузы)

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить почву на огороде для лучшего урожая картофеля.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта картофеля стоит посадить на огороде для хорошего урожая.