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Коли садити картоплю в теплиці — найкращі дати лютого 2025

5 лютого 2025 06:52
Олександра Ткачук - Редактор
Коли садити картоплю у теплиці — найкращі дати лютого 2025 за місячним календарем
Посадка картоплі у теплиці. Фото: shutterstock.com
Олександра Ткачук - Редактор

Картопля — найпопулярніша городня культура в Україні. Без цього овочу складно уявити щоденне меню, адже він є основою для безлічі страв: від звичайного пюре до вареників, дерунів, запіканок та супів. Тож, не дивно, що багато городників та дачників починають висаджувати картоплю у теплиці, щоб отримати ранній урожай. А щоб він був багатий, варто скористатися місячним календарем

Які дати лютого 2025 року найкраще підходять для посадки картоплі у теплиці, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі. 

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Чому варто садити картоплю у теплиці 

Вирощування картоплі в теплиці має ряд переваг:

  1. Створення ідеального мікроклімату: стабільна температура, оптимальна вологість тощо;
  2. Швидке та рівномірне проростання;
  3. Набагато менший ризик зараження шкідниками та грибковими хворобами;
  4. Ранній врожай. 

 

Коли садити картоплю у теплиці за місячним календарем на лютий 2025
Посадка картоплі у теплиці. Фото: google.com

Коли садити картоплю у теплиці за місячним календарем на лютий 2025

За рекомендаціями місячного календаря на лютий 2025 року, сприятливими днями для посадки картоплі у теплиці є:

  • 15, 16, 17 лютого — ці дні сприяють активному проростанню і збільшенню маси бульб у майбутньому. У ці дні варто саджати картоплю для довгого зберігання;
  • 18, 19 лютого — для посадки ранніх сортів картоплі;
  • 23, 24, 25 лютого — картопля виросте великою, смачною та зберігатиметься довго. 

 

Коли садити картоплю в теплиці — найкращі дати лютого 2025
Посадка картоплі у теплиці. Фото: google.com

Як підготувати теплицю до посадки картоплі

Перед посівом картоплі у теплиці важливо ретельно підготувати як насіння, так і саму теплицю.

  • Підготовка насіння: Замочіть насіння або бульби (якщо використовуєте метод посіву з бульб) у теплому розчині стимулятора росту або слабкому розчині марганцівки на 12-24 години. Це допоможе позбутися шкідливих мікроорганізмів і прискорить проростання.
  • Ґрунт: Використовуйте легкий, добре дренований ґрунт, збагачений перегноєм і компостом. Ідеальний склад — суміш садової землі, перегною і піску або перліту у співвідношенні 2:1:1.
  • Теплиця: Перед посівом перевірте, щоб у теплиці було достатньо світла та тепло. Регулюйте температуру, залишаючи її на рівні +18…+22°C, щоб створити оптимальні умови для проростання.
  1. Контроль вологості: Не допускайте як надмірного пересихання, так і застою води. Регулярний, але помірний полив сприяє здоровому росту розсади.
  2. Освітлення: Якщо природного освітлення недостатньо, використовуйте додаткове штучне освітлення (фітолампи), щоб забезпечити 12-14 годин світла щодня.
  3. Регулярне провітрювання: Навіть у теплиці важливо забезпечувати регулярну вентиляцію, що допоможе уникнути розвитку грибкових захворювань.
  4. Підживлення: Через 10-14 днів після посіву почніть підживлювати розсаду комплексними добривами, щоб підтримати активний ріст рослин.
  5. Загартовування: За два тижні до висадки у відкритий ґрунт поступово звикайте розсаду до змін температури, виносячи її на свіжий повітря протягом кількох годин щодня.

 

Раніше ми писали, у які дати лютого сіяти баклажани на розсаду. 

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