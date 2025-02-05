Когда сажать картофель в теплице — лучшие даты февраля 2025 по лунному календарю

Когда сажать картофель в теплице — лучшие даты февраля 2025 года
Картофель — самая популярная огородная культура в Украине. Без этого овоща сложно представить ежедневное меню, ведь он является основой для множества блюд: от обычного пюре до вареников, дерунов, запеканок и супов. Поэтому неудивительно, что многие огородники и дачники начинают высаживать картофель в теплицы, чтобы получить ранний урожай. А чтобы он был богатый, стоит воспользоваться лунным календарем.
Какие даты февраля 2025 года лучше всего подходят для посадки картофеля в теплице, узнавайте далее в нашем материале.
Почему стоит сажать картофель в теплице
Выращивание картофеля в тепличных условиях имеет ряд преимуществ:
- Создание идеального микроклимата: стабильная температура, оптимальная влажность и тому подобное;
- Быстрое и равномерное прорастание;
- Гораздо меньший риск заражения вредителями и грибковыми болезнями;
- Ранний урожай.
Когда сажать картофель в теплице по лунному календарю на февраль 2025 года
По рекомендациям лунного календаря на февраль 2025 года, благоприятными днями для посадки картофеля в теплице являются:
- 15, 16, 17 февраля — эти дни способствуют активному прорастанию и увеличению массы клубней в будущем. В эти дни стоит сажать картофель для долгого хранения;
- 18, 19 февраля — для посадки ранних сортов картофеля;
- 23, 24, 25 февраля — картофель вырастет большим, вкусным и будет храниться долго.
Как подготовить теплицу к посадке картофеля
Перед посадкой картофеля в теплице важно подготовить как саму теплицу, так и посадочный материал:
- Замочите посадочный материал в теплом растворе стимулятора роста или слабом растворе марганцовки на 12-24 часа. Это поможет избавиться от вредных микроорганизмов и ускорит прорастание.
- Перед посевом проверьте, чтобы в теплице было достаточно света и тепла. Регулируйте температуру, оставляя ее на уровне от +18 до +22°C, чтобы создать оптимальные условия для прорастания.
- Не допускайте как чрезмерного пересыхания, так и застоя воды. Регулярный, но умеренный полив способствует здоровому росту растения.
- Если естественного освещения недостаточно, используйте дополнительное искусственное освещение (фитолампы), чтобы обеспечить 12-14 часов света ежедневно.
- Чтобы избежать развития грибковых заболеваний, регулярно проветривайте теплицу.
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