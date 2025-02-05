Когда сажать картофель в теплице — лучшие даты февраля 2025 по лунному календарю

Посадка картофеля в теплице. Фото: shutterstock.com

Картофель — самая популярная огородная культура в Украине. Без этого овоща сложно представить ежедневное меню, ведь он является основой для множества блюд: от обычного пюре до вареников, дерунов, запеканок и супов. Поэтому неудивительно, что многие огородники и дачники начинают высаживать картофель в теплицы, чтобы получить ранний урожай. А чтобы он был богатый, стоит воспользоваться лунным календарем.

Какие даты февраля 2025 года лучше всего подходят для посадки картофеля в теплице, узнавайте далее в нашем материале.

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Почему стоит сажать картофель в теплице

Выращивание картофеля в тепличных условиях имеет ряд преимуществ:

Создание идеального микроклимата: стабильная температура, оптимальная влажность и тому подобное; Быстрое и равномерное прорастание; Гораздо меньший риск заражения вредителями и грибковыми болезнями; Ранний урожай.

Посадка картофеля в теплице Фото: google.com

Когда сажать картофель в теплице по лунному календарю на февраль 2025 года

По рекомендациям лунного календаря на февраль 2025 года, благоприятными днями для посадки картофеля в теплице являются:

15, 16, 17 февраля — эти дни способствуют активному прорастанию и увеличению массы клубней в будущем. В эти дни стоит сажать картофель для долгого хранения;

— эти дни способствуют активному прорастанию и увеличению массы клубней в будущем. В эти дни стоит сажать картофель для долгого хранения; 18, 19 февраля — для посадки ранних сортов картофеля;

— для посадки ранних сортов картофеля; 23, 24, 25 февраля — картофель вырастет большим, вкусным и будет храниться долго.

Посадка картофеля в теплице Фото: google.com

Как подготовить теплицу к посадке картофеля

Перед посадкой картофеля в теплице важно подготовить как саму теплицу, так и посадочный материал:

Замочите посадочный материал в теплом растворе стимулятора роста или слабом растворе марганцовки на 12-24 часа. Это поможет избавиться от вредных микроорганизмов и ускорит прорастание. Перед посевом проверьте, чтобы в теплице было достаточно света и тепла. Регулируйте температуру, оставляя ее на уровне от +18 до +22°C, чтобы создать оптимальные условия для прорастания. Не допускайте как чрезмерного пересыхания, так и застоя воды. Регулярный, но умеренный полив способствует здоровому росту растения. Если естественного освещения недостаточно, используйте дополнительное искусственное освещение (фитолампы), чтобы обеспечить 12-14 часов света ежедневно. Чтобы избежать развития грибковых заболеваний, регулярно проветривайте теплицу.

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