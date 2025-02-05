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Когда сажать картофель в теплице — лучшие даты февраля 2025 года

5 февраля 2025 06:52
Александра Ткачук - Редактор
Когда сажать картофель в теплице — лучшие даты февраля 2025 по лунному календарю
Посадка картофеля в теплице. Фото: shutterstock.com
Александра Ткачук - Редактор

Картофель — самая популярная огородная культура в Украине. Без этого овоща сложно представить ежедневное меню, ведь он является основой для множества блюд: от обычного пюре до вареников, дерунов, запеканок и супов. Поэтому неудивительно, что многие огородники и дачники начинают высаживать картофель в теплицы, чтобы получить ранний урожай. А чтобы он был богатый, стоит воспользоваться лунным календарем.

Какие даты февраля 2025 года лучше всего подходят для посадки картофеля в теплице, узнавайте далее в нашем материале.

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Почему стоит сажать картофель в теплице

Выращивание картофеля в тепличных условиях имеет ряд преимуществ:

  1. Создание идеального микроклимата: стабильная температура, оптимальная влажность и тому подобное;
  2. Быстрое и равномерное прорастание;
  3. Гораздо меньший риск заражения вредителями и грибковыми болезнями;
  4. Ранний урожай.

 

Коли садити картоплю у теплиці за місячним календарем на лютий 2025
Посадка картофеля в теплице Фото: google.com

Когда сажать картофель в теплице по лунному календарю на февраль 2025 года

По рекомендациям лунного календаря на февраль 2025 года, благоприятными днями для посадки картофеля в теплице являются:

  • 15, 16, 17 февраля — эти дни способствуют активному прорастанию и увеличению массы клубней в будущем. В эти дни стоит сажать картофель для долгого хранения;
  • 18, 19 февраля — для посадки ранних сортов картофеля;
  • 23, 24, 25 февраля — картофель вырастет большим, вкусным и будет храниться долго.

 

Коли садити картоплю в теплиці — найкращі дати лютого 2025
Посадка картофеля в теплице Фото: google.com

Как подготовить теплицу к посадке картофеля

Перед посадкой картофеля в теплице важно подготовить как саму теплицу, так и посадочный материал:

  1. Замочите посадочный материал в теплом растворе стимулятора роста или слабом растворе марганцовки на 12-24 часа. Это поможет избавиться от вредных микроорганизмов и ускорит прорастание.
  2. Перед посевом проверьте, чтобы в теплице было достаточно света и тепла. Регулируйте температуру, оставляя ее на уровне от +18 до +22°C, чтобы создать оптимальные условия для прорастания.
  3. Не допускайте как чрезмерного пересыхания, так и застоя воды. Регулярный, но умеренный полив способствует здоровому росту растения.
  4. Если естественного освещения недостаточно, используйте дополнительное искусственное освещение (фитолампы), чтобы обеспечить 12-14 часов света ежедневно.
  5. Чтобы избежать развития грибковых заболеваний, регулярно проветривайте теплицу.

 

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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