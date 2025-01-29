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Місячний посівний календар на лютий 2025 — які дні найурожайніші

29 січня 2025 06:52
Олександра Ткачук - Редактор
Місячний посівний календар на лютий 2025 року — що і коли варто садити
Дівчина займається розсадою вдома. Фото: freepik.com
Олександра Ткачук - Редактор

Лютий — час, коли дні стають довшими, а природа поступово пробуджується. Для городників і садівників цей період надзвичайно важливий, адже саме зараз необхідно займатися посівом розсади та підготовкою ґрунту. Щоб отримати багатий урожай, слід не лише вибрати якісне насіння, а й враховувати вплив Місяця. У цьому допоможе місячний посівний календар на лютий 2025 року. 

Які дні січня найурожайніші, а які можуть принести шкоду, пише "Зелена садиба".

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Фази Місяця у лютому 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 11 лютого;
  • Повня у знаку Лева — 12 лютого о 15:53 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 13 по 27 лютого;
  • Молодик у знаку Риби — 28 лютого о 02:44 за Києвом;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у лютому 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Які дні сприятливі та несприятливі для посіву в лютому 2025

Найсприятливіші дні для посіву або посадки овочевих культур, які гарантують щедрий урожай:

  • 1 лютого;
  • 4 лютого;
  • 5 лютого;
  • 8-10 лютого;
  • 15-24 лютого.

Не варто займатися посівами, пересадками та доглядом за рослинами в такі дати:

  • 12 лютого;
  • 25, 26, 27, 28 лютого.

 

Які дні сприятливі та несприятливі для посіву в лютому 2025
Дівчина займається розсадою вдома. Фото: freepik.com

Що та коли можна сіяти у лютому 2025 року за місячним календарем

Коренеплоди:

  • картопля, топінамбур — 16-20, 23, 24;
  • морква, буряк, пастернак — 16-20, 23, 24;
  • батат — 1, 4, 5, 13, 14, 18-20, 23, 24;
  • редис, редька, ріпа — 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24;
  • селера, петрушка на корінь — 16-24.

Цибулеві:

  • цибуля ріпчаста — 16-20, 23, 24;
  • цибуля на зелень, шніт-цибуля — 1-3, 9, 10, 16-24;
  • часник — 4, 5, 16-24;
  • цибуля порей — 4, 5, 16-24.

Овочі:

  • томати, фізаліс — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
  • перець, баклажани — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
  • огірки — 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
  • броколі, цвітна капуста — 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;
  • середня та пізня капуста — 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;
  • рання, кейл та інша листова капуста — 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24;
  • селера черешкова — 1, 4, 5, 9, 10, 23, 24;
  • спаржа — 4, 5, 11, 13-15, 23, 24;
  • кабачки, патисони — 1-5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;
  • гарбуз — 9, 10, 23, 24;
  • баштанні — 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
  • стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) — 4-8, 16, 17, 23, 24;
  • зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) — 4, 5, 9, 10;
  • соняшник — 1, 11, 16, 17;
  • міцелій — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24.

Зелень та трави:

  • салати, цикорій — 1-5, 9, 10, 16-24;
  • шпинат — 2-5, 9, 10, 16-24;
  • рукола, крес, листова гірчиця — 1, 4, 5, 9, 10, 16-24;
  • мангольд, щавель — 4, 5, 9, 10, 16-22;
  • кріп, петрушка, кінза — 1-5, 9, 10, 16-24;
  • базилік, материнка, розмарин та інші трави — 4, 5, 9, 10, 16-22;
  • лікарські та чайні культури — 4, 5, 9, 10, 13-17;
  • мікрозелень — 1-5, 9, 10, 16-24.

Ягідно-плодовий сад:

  • суниця та полуниця — 4-8, 9, 10, 18-20, 23, 24;
  • яблуня — 4, 5, 21-24;
  • груша, айва — 4, 5, 16-20, 23, 24;
  • абрикос, вишня, слива, персик — 4, 5, 16-24;
  • черешня — 4, 5-11;
  • волоський горіх, фундук — 4, 5;
  • глід — 4, 5, 18-20;
  • смородина — 2-5, 9-11, 18-20, 23, 24;
  • малина, ожина — 4-10, 18-20;
  • аґрус — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
  • калина, шипшина, горобина — 4, 5, 9, 10, 21, 22;
  • обліпиха — 4, 5, 9, 10, 21, 22;
  • виноград — 18-24.

Квіти та декоративні рослини:

  • однорічники — 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24;
  • цибулинні та бульбові — 1, 4-8, 13-15, 18-20, 23, 24;
  • трав’янисті багаторічники — 4, 5, 9, 10, 13-17;
  • хвойні — 13-15, 21, 22;
  • живі огорожі — 11, 21, 22;
  • чагарники та дерева — 1, 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24;
  • ліани — 6-8, 13-15, 21, 22;
  • крупноміри — 9-11, 21, 22;
  • сидерати — 2-5, 9, 10, 13-15, 21, 22.

Раніше ми писали, який ранній сорт огірків порадує шаленим врожаєм ще у травні. 

Нагадаємо, ми розповідали, що вигідно вирощувати на городі в Україні для продажу.

Також пропонуємо дізнатися, які овочі найкраще посадити разом на городі. 

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