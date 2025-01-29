Місячний посівний календар на лютий 2025 року — що і коли варто садити

Місячний посівний календар на лютий 2025 — які дні найурожайніші
Лютий — час, коли дні стають довшими, а природа поступово пробуджується. Для городників і садівників цей період надзвичайно важливий, адже саме зараз необхідно займатися посівом розсади та підготовкою ґрунту. Щоб отримати багатий урожай, слід не лише вибрати якісне насіння, а й враховувати вплив Місяця. У цьому допоможе місячний посівний календар на лютий 2025 року.
Які дні січня найурожайніші, а які можуть принести шкоду, пише "Зелена садиба".
Фази Місяця у лютому 2025 року
- Місяць, що зростає — з 1 по 11 лютого;
- Повня у знаку Лева — 12 лютого о 15:53 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 13 по 27 лютого;
- Молодик у знаку Риби — 28 лютого о 02:44 за Києвом;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Які дні сприятливі та несприятливі для посіву в лютому 2025
Найсприятливіші дні для посіву або посадки овочевих культур, які гарантують щедрий урожай:
- 1 лютого;
- 4 лютого;
- 5 лютого;
- 8-10 лютого;
- 15-24 лютого.
Не варто займатися посівами, пересадками та доглядом за рослинами в такі дати:
- 12 лютого;
- 25, 26, 27, 28 лютого.
Що та коли можна сіяти у лютому 2025 року за місячним календарем
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур — 16-20, 23, 24;
- морква, буряк, пастернак — 16-20, 23, 24;
- батат — 1, 4, 5, 13, 14, 18-20, 23, 24;
- редис, редька, ріпа — 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24;
- селера, петрушка на корінь — 16-24.
Цибулеві:
- цибуля ріпчаста — 16-20, 23, 24;
- цибуля на зелень, шніт-цибуля — 1-3, 9, 10, 16-24;
- часник — 4, 5, 16-24;
- цибуля порей — 4, 5, 16-24.
Овочі:
- томати, фізаліс — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
- перець, баклажани — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
- огірки — 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
- броколі, цвітна капуста — 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;
- середня та пізня капуста — 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;
- рання, кейл та інша листова капуста — 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24;
- селера черешкова — 1, 4, 5, 9, 10, 23, 24;
- спаржа — 4, 5, 11, 13-15, 23, 24;
- кабачки, патисони — 1-5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;
- гарбуз — 9, 10, 23, 24;
- баштанні — 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) — 4-8, 16, 17, 23, 24;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) — 4, 5, 9, 10;
- соняшник — 1, 11, 16, 17;
- міцелій — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24.
Зелень та трави:
- салати, цикорій — 1-5, 9, 10, 16-24;
- шпинат — 2-5, 9, 10, 16-24;
- рукола, крес, листова гірчиця — 1, 4, 5, 9, 10, 16-24;
- мангольд, щавель — 4, 5, 9, 10, 16-22;
- кріп, петрушка, кінза — 1-5, 9, 10, 16-24;
- базилік, материнка, розмарин та інші трави — 4, 5, 9, 10, 16-22;
- лікарські та чайні культури — 4, 5, 9, 10, 13-17;
- мікрозелень — 1-5, 9, 10, 16-24.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця — 4-8, 9, 10, 18-20, 23, 24;
- яблуня — 4, 5, 21-24;
- груша, айва — 4, 5, 16-20, 23, 24;
- абрикос, вишня, слива, персик — 4, 5, 16-24;
- черешня — 4, 5-11;
- волоський горіх, фундук — 4, 5;
- глід — 4, 5, 18-20;
- смородина — 2-5, 9-11, 18-20, 23, 24;
- малина, ожина — 4-10, 18-20;
- аґрус — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
- калина, шипшина, горобина — 4, 5, 9, 10, 21, 22;
- обліпиха — 4, 5, 9, 10, 21, 22;
- виноград — 18-24.
Квіти та декоративні рослини:
- однорічники — 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24;
- цибулинні та бульбові — 1, 4-8, 13-15, 18-20, 23, 24;
- трав’янисті багаторічники — 4, 5, 9, 10, 13-17;
- хвойні — 13-15, 21, 22;
- живі огорожі — 11, 21, 22;
- чагарники та дерева — 1, 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24;
- ліани — 6-8, 13-15, 21, 22;
- крупноміри — 9-11, 21, 22;
- сидерати — 2-5, 9, 10, 13-15, 21, 22.
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