Місячний посівний календар на лютий 2025 року — що і коли варто садити

Дівчина займається розсадою вдома. Фото: freepik.com

Лютий — час, коли дні стають довшими, а природа поступово пробуджується. Для городників і садівників цей період надзвичайно важливий, адже саме зараз необхідно займатися посівом розсади та підготовкою ґрунту. Щоб отримати багатий урожай, слід не лише вибрати якісне насіння, а й враховувати вплив Місяця. У цьому допоможе місячний посівний календар на лютий 2025 року.

Які дні січня найурожайніші, а які можуть принести шкоду, пише "Зелена садиба".

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Фази Місяця у лютому 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 11 лютого;

— з 1 по 11 лютого; Повня у знаку Лева — 12 лютого о 15:53 за Києвом;

— 12 лютого о 15:53 за Києвом; Місяць, що спадає — з 13 по 27 лютого;

— з 13 по 27 лютого; Молодик у знаку Риби — 28 лютого о 02:44 за Києвом;

— 28 лютого о 02:44 за Києвом; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Які дні сприятливі та несприятливі для посіву в лютому 2025

Найсприятливіші дні для посіву або посадки овочевих культур, які гарантують щедрий урожай:

1 лютого;

4 лютого;

5 лютого;

8-10 лютого;

15-24 лютого.

Не варто займатися посівами, пересадками та доглядом за рослинами в такі дати:

12 лютого;

25, 26, 27, 28 лютого.

Дівчина займається розсадою вдома. Фото: freepik.com

Що та коли можна сіяти у лютому 2025 року за місячним календарем

Коренеплоди:

картопля, топінамбур — 16-20, 23, 24;

морква, буряк, пастернак — 16-20, 23, 24;

батат — 1, 4, 5, 13, 14, 18-20, 23, 24;

редис, редька, ріпа — 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24;

селера, петрушка на корінь — 16-24.

Цибулеві:

цибуля ріпчаста — 16-20, 23, 24;

цибуля на зелень, шніт-цибуля — 1-3, 9, 10, 16-24;

часник — 4, 5, 16-24;

цибуля порей — 4, 5, 16-24.

Овочі:

томати, фізаліс — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;

перець, баклажани — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;

огірки — 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;

броколі, цвітна капуста — 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;

середня та пізня капуста — 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;

рання, кейл та інша листова капуста — 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24;

селера черешкова — 1, 4, 5, 9, 10, 23, 24;

спаржа — 4, 5, 11, 13-15, 23, 24;

кабачки, патисони — 1-5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;

гарбуз — 9, 10, 23, 24;

баштанні — 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) — 4-8, 16, 17, 23, 24;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) — 4, 5, 9, 10;

соняшник — 1, 11, 16, 17;

міцелій — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24.

Зелень та трави:

салати, цикорій — 1-5, 9, 10, 16-24;

шпинат — 2-5, 9, 10, 16-24;

рукола, крес, листова гірчиця — 1, 4, 5, 9, 10, 16-24;

мангольд, щавель — 4, 5, 9, 10, 16-22;

кріп, петрушка, кінза — 1-5, 9, 10, 16-24;

базилік, материнка, розмарин та інші трави — 4, 5, 9, 10, 16-22;

лікарські та чайні культури — 4, 5, 9, 10, 13-17;

мікрозелень — 1-5, 9, 10, 16-24.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця — 4-8, 9, 10, 18-20, 23, 24;

яблуня — 4, 5, 21-24;

груша, айва — 4, 5, 16-20, 23, 24;

абрикос, вишня, слива, персик — 4, 5, 16-24;

черешня — 4, 5-11;

волоський горіх, фундук — 4, 5;

глід — 4, 5, 18-20;

смородина — 2-5, 9-11, 18-20, 23, 24;

малина, ожина — 4-10, 18-20;

аґрус — 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;

калина, шипшина, горобина — 4, 5, 9, 10, 21, 22;

обліпиха — 4, 5, 9, 10, 21, 22;

виноград — 18-24.

Квіти та декоративні рослини:

однорічники — 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24;

цибулинні та бульбові — 1, 4-8, 13-15, 18-20, 23, 24;

трав’янисті багаторічники — 4, 5, 9, 10, 13-17;

хвойні — 13-15, 21, 22;

живі огорожі — 11, 21, 22;

чагарники та дерева — 1, 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24;

ліани — 6-8, 13-15, 21, 22;

крупноміри — 9-11, 21, 22;

сидерати — 2-5, 9, 10, 13-15, 21, 22.

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