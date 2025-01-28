Що посадити разом на городі для великого врожаю — список овочів, поради дачникам

Дачник із врожаєм овочів на городі. Фото: Jardineria On

"Сусідство" на городі є дуже важливим етапом вирощування, адже від нього напряму залежить ваш врожай. Досвідчені дачники розповіли, які овочі варто посадити на одній ділянці, щоб зібрати гарний і великий врожай на своєму городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Кукурудза, горох і гарбуз

Ця "трійка" вважається ідеальною на городі, адже всі три культури здатні допомогти одна одній під час росту. Стебла кукурудзи підтримають горох, а він, натомість, наділить ґрунт корисним азотом. Водночас, листя гарбуза не дасть бур’янам розростатися.

Кукурудза, горох і гарбуз на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Морква і цибуля

Це ідеальна "пара" на городі, адже з цибулі виходить така речовина, як аліцин, який має різкий аромат. Він буде відлякувати шкідників, які люблять моркву. А вона, водночас, має доволі специфічний запах, який відганятиме цибулеву міль.

Морква і цибуля на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Помідори і базилік

Ці дві рослини також ідеально ростуть на одній грядці, адже базилік відлякує гусениць і покращує присмак помідорів. Крім того, обидві городні культури люблять одну й ту саму землю і полив.

Помідори і базилік на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Стручкова квасоля, перець і баклажани

Дачники вважають, що ці три рослини повинні рости на одній ділянці, адже квасоля наділяє ґрунт азотом і захищає "сусідів" від колорадського жука. Баклажани з перцем є представниками сімейства пасльонових, тому гарно ростуть на одній грядці.

Стручкова квасоля, перець і баклажани на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Капуста, селера і кріп

Досвідчені дачники знають, що метелики люблять поїсти головки капусти, які перебувають на етапі формування, а селера з кропом захищатимуть цей овоч.

Капуста, селера і кріп на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Картопля, календула і часник

Ці культури також будуть гарно рости на одній городній ділянці, адже вони не тільки скоротять активність колорадського жука, а й привернуть увагу комах, які запилюють.

Картопля, календула і часник на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

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