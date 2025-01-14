Що посадити біля часнику на городі, щоб виростити гарний врожай — поради дачникам

Що краще садити біля часнику на городі для великого врожаю
Дачники з досвідом знають, як важливо дотримуватися правильного "сусідства" на городі та в саду, адже воно впливає на врожай. Ми розповідаємо, які рослини краще посадити поруч із часником на городі, щоб виростити найміцніші овочі.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Які рослини варто садити біля часнику
Помідори
До складу часнику входять ефірні олії, які захищають помідори від різних шкідників і захворювань, зокрема від кліща та білокрилки, а також від фітофторозу та іржі. Водночас помідори захищають часник від парші. Але кущі цього овочу краще садити між часником.
Капуста
Досвідчені дачники знають, що капуста доволі часто страждає від різних шкідників, а часник завдяки своїм фунгіцидним властивостям захищає її від них. Якщо ви посадите капусту біля часнику, це відлякає мошок, слимаків і гусениць від неї. Але в цьому випадку варто пам’ятати, що капуста конкуруватиме з часником за поживні елементи.
Огірки
Огірки часто піддаються різним комахам і грибковим хворобам, а часник захищатиме їх від цього. Але впереміш з огірками часник не варто висаджувати на городі.
Картопля
Картоплю дуже часто вражає фітофтора і колорадський жук, а часник захищатиме її від цієї хвороби і шкідників. Але часник краще розсаджувати між рядами, де у вас росте картопля, щоб ефективніше захищати її від цих проблем.
Зелень
Такі види зелені, як кріп, петрушка, шпинат і щавель, будуть чудовими "сусідами" для часнику. Ба більше, зелень із часником можна садити поруч як у відкритому ґрунті, так і в теплиці. Ці дві культури допоможуть одна одній набирати зелену масу, бути соковитими й отримувати вітаміни.
Морква
Цей овоч дуже часто страждає від попелиці, морквяної мухи і листоблошки, а часник завдяки фітонцидам відлякуватиме їх. Водночас сама морква допоможе часнику формувати соковиті стрілки, а також здорові та міцні цибулини. Але розсаджувати їх краще на сусідніх грядках.
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