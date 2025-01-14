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Що краще садити біля часнику на городі для великого врожаю

14 січня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що посадити біля часнику на городі, щоб виростити гарний врожай — поради дачникам
Збір врожаю часнику на городі. Фото: Farming in Kenya
Христина Кучугурна - Редактор

Дачники з досвідом знають, як важливо дотримуватися правильного "сусідства" на городі та в саду, адже воно впливає на врожай. Ми розповідаємо, які рослини краще посадити поруч із часником на городі, щоб виростити найміцніші овочі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Які рослини варто садити біля часнику

Помідори

До складу часнику входять ефірні олії, які захищають помідори від різних шкідників і захворювань, зокрема від кліща та білокрилки, а також від фітофторозу та іржі. Водночас помідори захищають часник від парші. Але кущі цього овочу краще садити між часником.

Помидоры
Врожай помідорів на кущі на городі. Фото: Fragrantica

Капуста

Досвідчені дачники знають, що капуста доволі часто страждає від різних шкідників, а часник завдяки своїм фунгіцидним властивостям захищає її від них. Якщо ви посадите капусту біля часнику, це відлякає мошок, слимаків і гусениць від неї. Але в цьому випадку варто пам’ятати, що капуста конкуруватиме з часником за поживні елементи.

Капуста
Великі качани капусти на городі. Фото: Freepik

Огірки

Огірки часто піддаються різним комахам і грибковим хворобам, а часник захищатиме їх від цього. Але впереміш з огірками часник не варто висаджувати на городі.

Огурцы
Готовий врожай огірків на городі. Фото: Pinterest

Картопля

Картоплю дуже часто вражає фітофтора і колорадський жук, а часник захищатиме її від цієї хвороби і шкідників. Але часник краще розсаджувати між рядами, де у вас росте картопля, щоб ефективніше захищати її від цих проблем.

Картофель
Зібраний врожай картоплі на городі. Фото: Freepik

Зелень

Такі види зелені, як кріп, петрушка, шпинат і щавель, будуть чудовими "сусідами" для часнику. Ба більше, зелень із часником можна садити поруч як у відкритому ґрунті, так і в теплиці. Ці дві культури допоможуть одна одній набирати зелену масу, бути соковитими й отримувати вітаміни.

Зелень
Різні види зелені на городі. Фото: Pinterest

Морква

Цей овоч дуже часто страждає від попелиці, морквяної мухи і листоблошки, а часник завдяки фітонцидам відлякуватиме їх. Водночас сама морква допоможе часнику формувати соковиті стрілки, а також здорові та міцні цибулини. Але розсаджувати їх краще на сусідніх грядках.

Морковь
Великий врожай моркви на городі. Фото: Pixabay

Нагадаємо, ми писали про те, як можна виростити найкращий врожай часнику на городі. 

Раніше ми розповідали про те, що робити, якщо озимий часник проріс до настання морозів. 

Також ми повідомляли про те, чим варто обробити часник перед посадкою на городі.

овочі рослини культура поради город часник

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