Що посадити біля часнику на городі, щоб виростити гарний врожай — поради дачникам

Збір врожаю часнику на городі. Фото: Farming in Kenya

Дачники з досвідом знають, як важливо дотримуватися правильного "сусідства" на городі та в саду, адже воно впливає на врожай. Ми розповідаємо, які рослини краще посадити поруч із часником на городі, щоб виростити найміцніші овочі.

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Помідори

До складу часнику входять ефірні олії, які захищають помідори від різних шкідників і захворювань, зокрема від кліща та білокрилки, а також від фітофторозу та іржі. Водночас помідори захищають часник від парші. Але кущі цього овочу краще садити між часником.

Врожай помідорів на кущі на городі. Фото: Fragrantica

Капуста

Досвідчені дачники знають, що капуста доволі часто страждає від різних шкідників, а часник завдяки своїм фунгіцидним властивостям захищає її від них. Якщо ви посадите капусту біля часнику, це відлякає мошок, слимаків і гусениць від неї. Але в цьому випадку варто пам’ятати, що капуста конкуруватиме з часником за поживні елементи.

Великі качани капусти на городі. Фото: Freepik

Огірки

Огірки часто піддаються різним комахам і грибковим хворобам, а часник захищатиме їх від цього. Але впереміш з огірками часник не варто висаджувати на городі.

Готовий врожай огірків на городі. Фото: Pinterest

Картопля

Картоплю дуже часто вражає фітофтора і колорадський жук, а часник захищатиме її від цієї хвороби і шкідників. Але часник краще розсаджувати між рядами, де у вас росте картопля, щоб ефективніше захищати її від цих проблем.

Зібраний врожай картоплі на городі. Фото: Freepik

Зелень

Такі види зелені, як кріп, петрушка, шпинат і щавель, будуть чудовими "сусідами" для часнику. Ба більше, зелень із часником можна садити поруч як у відкритому ґрунті, так і в теплиці. Ці дві культури допоможуть одна одній набирати зелену масу, бути соковитими й отримувати вітаміни.

Різні види зелені на городі. Фото: Pinterest

Морква

Цей овоч дуже часто страждає від попелиці, морквяної мухи і листоблошки, а часник завдяки фітонцидам відлякуватиме їх. Водночас сама морква допоможе часнику формувати соковиті стрілки, а також здорові та міцні цибулини. Але розсаджувати їх краще на сусідніх грядках.

Великий врожай моркви на городі. Фото: Pixabay

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