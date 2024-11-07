Як правильно садити часник на городі — головні хитрощі

Людина, яка тримає зібраний врожай часнику на городі. Фото: DEAVITA

Якщо ви хочете збільшити врожай часнику, але не знаєте як це зробити, ось вам декілька порад. Досвідчені дачники розкрили декілька хитрощів, які допоможуть вам не тільки підвищити врожайність овоча, а й виростити великі та смачні плоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо знати одні хитрощі вирощування часнику, можна зміцнити рослини, вберегти їх від захворювань і отримати великі соковиті зубчики. Щоб всього цього досягти, необхідно розуміти, в чому головний секрет вирощування цієї культури.

Хитрощі вирощування часнику на городі

Вибір зубчиків

Перш, ніж садити цей овоч на городі, оберіть лише найкращі зубчики для посіву, тобто, ті, які є щільними із зовнішнього кола головки. Такі зубчики мають у своєму складі більше корисних елементів і за природою краще ростуть. А ось маленькі зубчики краще відкласти і не садити на городі, адже є ризики залишитися без врожаю.

Посадка зубчиків часника на городі. Фото: Epic Gardening

Підживлення рослин

Всі дачники знають, що часник потрібно підживлювати впродовж всього його періоду плодоношення. Такі органічні добрива, як перегній або компост, наділять рослини важливими речовинами. А якщо ви хочете прискорити процес збору врожаю, розведіть у воді трохи нітроамофоски або спеціального добрива для цибулевих культур.

Але не підживлюйте часник надмірною кількістю добрив із вмістом азоту, адже це нашкодить рослинам.

Помірний полив і розпушування

Запам’ятайте, що часник не любить дуже маленьку кількість води або дуже високий рівень вологи, адже він може почати гнити. Поливати цей овоч краще тоді, коли він активно росте, особливо це потрібно робити, коли надворі тепло.

Також не забувайте про розпушуваня грядок під часником, адже це допоможе наділити коріння більшою кількістю кисню, а землю зробити менш щільною.

Процес поливу часника на городі. Фото: Epic Gardening

Своєчасний збір врожаю

Дізнатися про те, що вже можна збирати врожай часнику, можна за його жовтим листям. У жодному разі не викопуйте його раніше або пізніше, адже можна нашкодити головкам.

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