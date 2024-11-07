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Как увеличить урожай чеснока на огороде — секреты для дачников

7 ноября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно сажать чеснок на огороде — главные уловки
Человек, держащий собранный урожай чеснока на огороде. Фото: DEAVITA
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы хотите увеличить урожай чеснока, но не знаете, как это сделать, вот вам несколько советов. Опытные дачники раскрыли несколько уловок, которые помогут вам не только повысить урожайность овоща, но и вырастить большие и вкусные плоды.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Если знать одни уловки выращивания чеснока, можно укрепить растения, уберечь их от заболеваний и получить большие сочные зубчики. Чтобы достичь всего этого, необходимо понимать, в чем главный секрет выращивания этой культуры.

Уловки выращивания чеснока на огороде

Выбор зубчиков

Прежде, чем сажать этот овощ на огороде, выберите только самые лучшие зубчики для посева, то есть, те, которые плотные с внешнего круга головки. Такие зубчики имеют в своем составе больше полезных элементов и по природе лучше растут. А вот маленькие зубчики лучше отложить и не сажать на огороде, ведь есть риски остаться без урожая.

Зубчики чеснока
Посадка чеснока на огороде. Фото: Epic Gardening

Подкормка растений

Все дачники знают, что чеснок нужно подкармливать в течение всего периода плодоношения. Такие органические удобрения, как перегной или компост, наделят растения важными веществами. А если вы хотите ускорить процесс сбора урожая, разведите в воде немного нитроаммофоски или специального удобрения для луковых культур.

Но не питайте чеснок чрезмерным количеством удобрений с содержанием азота, ведь это навредит растениям.

Умеренный полив и рыхление

Запомните, что чеснок не любит слишком маленькое количество воды или очень высокий уровень влаги, ведь он может начать гнить. Поливать этот овощ лучше тогда, когда он активно растет, особенно это нужно делать, когда на улице тепло.

Также не забывайте о рыхлении грядок под чесноком, ведь это поможет наделить корни большим количеством кислорода, а землю сделать менее плотной.

Полив чеснока
Процесс полива чеснока на огороде. Фото: Epic Gardening

Своевременный сбор урожая

Узнать о том, что уже можно собирать урожай чеснока, можно по его желтым листьям. Ни в коем случае не выкапывайте его раньше или позже, ведь можно навредить головкам.

Напомним, мы писали о том, как подготовить грядки для посадки чеснока осенью и где это лучше делать.

Раньше мы рассказывали о том, чем лучше не подкармливать чеснок на огороде осенью.

Также мы сообщали о том, как правильно хранить чеснок в зимнее время года.

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