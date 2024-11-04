Чим мульчувати озимий часник в листопаді 2024 — поради дачникам

Людина, яка садить часник на городі. Фото: Epic Gardening

Деякі дачники садять часник саме восени, адже або вони не хочуть це робити навесні, або ж їм подобається присмак саме озимої культури. Однак, крім того, щоб обрати правильну дату посадки, треба ще й замульчувати грядки, але слід знати, як це правильно робити.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Для чого мульчувати часник

Процедура мульчування часнику потрібна для того, щоб захистити його від змін температурних показників навколо. До того ж, мульча необхідна для того, щоб зберігати вологу в ґрунті, що, в свою чергу, робить зубчики часнику більш соковитими.

Однак, щоб досягти гарних результатів, варто правильно підібрати матеріал для мульчування цієї культури. Досвідчені дачники пояснили, чим краще замульчувати грядки для посадки озимого часнику, щоб не зіпсувати процес його вирощування.

Вирощування часнику на городі. Фото: Pinterest

Чим краще мульчувати часник

Дачники з досвідом рекомендують захистити озимий часник тирсою, тому що вона має грубу структуру, яка допомагає їй вбирати в себе вологу. Цей матеріал здатний краще і швидше просихати, тому на грядках не буде жодного грибка.

Навесні тирса краще прогрівається під сонячними променями, тому грядки рівномірно і плавно прогріваються, відходячи від зими. Щоб правильно замульчувати озимий часник восени, потрібно розкласти тирсу в два-три сантиметра шару навколо городньої культури.

Мульчування часнику на городі тирсою. Фото: скриншот з YouTube

Причому, важливо не класти матеріал занадто товстим або занадто тонким шаром в осінній сезон, щоб озимий часник зміг добре перезимувати і дати гарний врожай вже навесні.

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