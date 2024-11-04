Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Встигніть у листопаді — навіщо, як і чим мульчувати часник восени arrow

Встигніть у листопаді — навіщо, як і чим мульчувати часник восени

4 листопада 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чим мульчувати озимий часник в листопаді 2024 — поради дачникам
Людина, яка садить часник на городі. Фото: Epic Gardening
Христина Кучугурна - Редактор

Деякі дачники садять часник саме восени, адже або вони не хочуть це робити навесні, або ж їм подобається присмак саме озимої культури. Однак, крім того, щоб обрати правильну дату посадки, треба ще й замульчувати грядки, але слід знати, як це правильно робити.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Мульчування озимого часнику восени 

Для чого мульчувати часник

Процедура мульчування часнику потрібна для того, щоб захистити його від змін температурних показників навколо. До того ж, мульча необхідна для того, щоб зберігати вологу в ґрунті, що, в свою чергу, робить зубчики часнику більш соковитими.

Однак, щоб досягти гарних результатів, варто правильно підібрати матеріал для мульчування цієї культури. Досвідчені дачники пояснили, чим краще замульчувати грядки для посадки озимого часнику, щоб не зіпсувати процес його вирощування.

Чеснок
Вирощування часнику на городі. Фото: Pinterest

Чим краще мульчувати часник

Дачники з досвідом рекомендують захистити озимий часник тирсою, тому що вона має грубу структуру, яка допомагає їй вбирати в себе вологу. Цей матеріал здатний краще і швидше просихати, тому на грядках не буде жодного грибка. 

Навесні тирса краще прогрівається під сонячними променями, тому грядки рівномірно і плавно прогріваються, відходячи від зими. Щоб правильно замульчувати озимий часник восени, потрібно розкласти тирсу в два-три сантиметра шару навколо городньої культури.  

Опилки на чесноке
Мульчування часнику на городі тирсою. Фото: скриншот з YouTube

Причому, важливо не класти матеріал занадто товстим або занадто тонким шаром в осінній сезон, щоб озимий часник зміг добре перезимувати і дати гарний врожай вже навесні. 

Нагадаємо, ми писали про те, яким добривом краще не підживлювати озимий часник восени. 

Раніше ми розповідали про те, яким незвичайним способом можна посадити часник, щоб отримати потрійний врожай. 

Також ми повідомляли про те, як зберегти часник взимку, щоб він залишився свіжим.

осінь рослини поради город часник овочі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:12 Німеччина пропонує Україні альтернативу НАТО — ЗМІ

18:07 Кіра Муратова на Одеській кіностудії — день народження режисерки

17:55 Опитування показало, скільки часу українці готові терпіти війну

Text

17:54 "Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

17:32 Снігу буде більше — синоптики засмутили прогнозом на завтра

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

Новина з фото

17:27 Суд виніс вирок зрадниці, яка шпигувала за оборонцями Слов’янська

17:22 На Рівненщині водій наїхав на відбійник та загинув — фото

17:21 Скільки коштує стати одеситом — ціна квартири у центрі міста

17:13 Galaxy Z Flip 6 FE — Samsung готує бюджетний складаний смартфон

17:02 В міськраді Києва пояснили, чому було підтоплено станції метро

18:12 Німеччина пропонує Україні альтернативу НАТО — ЗМІ

18:07 Кіра Муратова на Одеській кіностудії — день народження режисерки

17:55 Опитування показало, скільки часу українці готові терпіти війну

17:32 Снігу буде більше — синоптики засмутили прогнозом на завтра

Новина з фото

17:27 Суд виніс вирок зрадниці, яка шпигувала за оборонцями Слов’янська

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

17:22 На Рівненщині водій наїхав на відбійник та загинув — фото

17:21 Скільки коштує стати одеситом — ціна квартири у центрі міста

17:13 Galaxy Z Flip 6 FE — Samsung готує бюджетний складаний смартфон

17:02 В міськраді Києва пояснили, чому було підтоплено станції метро

17:02 В Україні запускають 5G — які міста тестуватимуть першими

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

Text

17:54 "Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

Text

13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині