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Успейте в ноябре — зачем, как и чем мульчировать чеснок осенью

4 ноября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем мульчировать озимый чеснок в ноябре 2024 — советы дачникам
Человек, садящий чеснок на огороде. Фото: Epic Gardening
Кристина Кучугурная - Редактор

Некоторые дачники сажают чеснок именно осенью, ведь либо они не хотят это делать весной, либо им нравится привкус именно озимой культуры. Однако, кроме того, чтобы выбрать правильную дату посадки, нужно еще и замульчировать грядки, но следует знать, как это правильно делать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Мульчирование озимого чеснока осенью

Для чего мульчировать чеснок

Процедура мульчирования чеснока необходима для того, чтобы защитить его от изменения температурных показателей вокруг. К тому же, мульча необходима для того, чтобы хранить влагу в почве, что, в свою очередь, делает зубчики чеснока более сочными.

Однако, чтобы добиться хороших результатов, следует правильно подобрать материал для мульчирования этой культуры. Опытные дачники объяснили, чем лучше замульчировать грядки для посадки озимого чеснока, чтобы не испортить его выращивание.

Чеснок
Выращивание чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Чем лучше мульчировать чеснок

Дачники с опытом рекомендуют защитить озимый чеснок опилками, потому что они имеют грубую структуру, которая помогает им впитывать в себя влагу. Этот материал способен лучше и быстрее просыхать, поэтому на грядках не будет никакого грибка.

Весной опилки лучше прогреваются под солнечными лучами, поэтому грядки равномерно и плавно прогреваются, отходя от зимы. Чтобы правильно замульчировать озимый чеснок осенью, нужно разложить опилки в два-три сантиметра слоя вокруг огородной культуры.

Опилки на чесноке
Мульчирование чеснока на огороде опилками. Фото: скриншот с YouTube

Причем, важно не класть материал слишком толстым или слишком тонким слоем в осенний сезон, чтобы озимый чеснок смог хорошо перезимовать и дать хороший урожай уже весной.

Напомним, мы писали о том, какими удобрениями лучше не подкармливать озимый чеснок осенью.

Раньше мы рассказывали о том, каким необычным способом можно посадить чеснок, чтобы получить тройной урожай.

Также мы сообщали о том, как сохранить чеснок зимой, чтобы он остался свежим.

осень растения советы огород чеснок овощи

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