Что посадить возле чеснока на огороде, чтобы вырастить хороший урожай — советы дачникам

Сбор урожая чеснока на огороде. Фото: Farming in Kenya

Дачники с опытом знают, как важно соблюдать правильное "соседство" на огороде и в саду, ведь оно влияет на урожай. Мы рассказываем, какие растения лучше посадить рядом с чесноком на огороде, чтобы вырастить самые крепкие овощи.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Какие растения стоит сажать возле чеснока

Помидоры

В состав чеснока входят эфирные масла, которые защищают помидоры от различных вредителей и заболеваний, в частности от клеща и белокрылки, а также от фитофтороза и ржавчины. В то же время помидоры защищают чеснок от парши. Но кусты этого овоща лучше сажать между чесноком.

Урожай помидоров на кусте на огороде. Фото: Fragrantica

Капуста

Опытные дачники знают, что капуста довольно часто страдает от различных вредителей, а чеснок благодаря своим фунгицидным свойствам защищает ее от них. Если вы посадите капусту возле чеснока, это отпугнет мошек, слизней и гусениц от нее. Но в этом случае стоит помнить, что капуста будет конкурировать с чесноком за питательные элементы.

Большие кочаны капусты на огороде. Фото: Freepik

Огурцы

Огурцы часто подвергаются различным насекомым и грибковым болезням, а чеснок будет защищать их от этого. Но вперемешку с огурцами чеснок не стоит высаживать на огороде.

Готовой урожай огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Картофель

Картофель очень часто поражает фитофтора и колорадский жук, а чеснок будет защищать его от этой болезни и вредителей. Но чеснок лучше рассаживать между рядами, где у вас растет картофель, чтобы эффективнее защищать его от этих проблем.

Собранный урожай картофеля на огороде. Фото: Freepik

Зелень

Такие виды зелени, как укроп, петрушка, шпинат и щавель, будут отличными "соседями" для чеснока. Более того, зелень с чесноком можно сажать рядом как в открытом грунте, так и в теплице. Эти две культуры помогут друг другу набирать зеленую массу, быть сочными и получать витамины.

Различные виды зелени на огороде. Фото: Pinterest

Морковь

Этот овощ очень часто страдает от тли, морковной мухи и листоблошки, а чеснок благодаря фитонцидам будет отпугивать их. В то же время сама морковь поможет чесноку формировать сочные стрелки, а также здоровые и крепкие луковицы. Но рассаживать их лучше на соседних грядках.

Большой урожай моркови на огороде. Фото: Pixabay

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить самый лучший урожай чеснока на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, что делать, если озимый чеснок пророс до наступления морозов.

Также мы сообщали о том, чем стоит обработать чеснок перед посадкой на огороде.