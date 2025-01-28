Что посадить вместе на огороде для большого урожая — список овощей, советы дачникам

Какие овощи стоит посадить на огороде вместе — полезные советы
"Соседство" на огороде является очень важным этапом выращивания, ведь от него напрямую зависит ваш урожай. Опытные дачники рассказали, какие овощи стоит посадить на одном участке, чтобы собрать хороший и большой урожай на своем огороде.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Растения, которые будут хорошо расти на одном участке
Кукуруза, горох и тыква
Эта "тройка" считается идеальной на огороде, ведь все три культуры способны помочь друг другу во время роста. Стебли кукурузы поддержат горох, а он, взамен, наделит почву полезным азотом. В то же время, листья тыквы не дадут сорнякам разрастаться.
Морковь и лук
Это идеальная "пара" на огороде, ведь из лука выходит такое вещество, как аллицин, который имеет резкий аромат. Он будет отпугивать вредителей, которые любят морковь. А она, в то же время, имеет довольно специфический запах, который будет отгонять луковую моль.
Помидоры и базилик
Эти два растения также идеально растут на одной грядке, ведь базилик отпугивает гусениц и улучшает привкус помидоров. Кроме того, обе огородные культуры любят одну и ту же землю и полив.
Стручковая фасоль, перец и баклажаны
Дачники считают, что эти три растения должны расти на одном участке, ведь фасоль наделяет почву азотом и защищает "соседей" от колорадского жука. Баклажаны с перцем являются представителями семейства пасленовых, поэтому хорошо растут на одной грядке.
Капуста, сельдерей и укроп
Опытные дачники знают, что бабочки любят поесть головки капусты, которые находятся на этапе формирования, а сельдерей с укропом будут защищать этот овощ.
Картофель, календула и чеснок
Эти культуры также будут хорошо расти на одном огородном участке, ведь они не только сократят активность колорадского жука, но и привлекут внимание опыляющих насекомых.
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