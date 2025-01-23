Що треба посадити біля буряка на городі для кращого врожаю — список рослин, поради

Дачник, який збирає врожай буряка на городі. Фото: Everypixel

Правильне "сусідство" на городі та в саду гарантує великий врожай, тому те, яким він буде, залежить від того, які рослини ви посадите на одній ділянці. Досвідчені дачники розповіли, які культури необхідно посадити біля буряка на городі, щоб отримати шалений врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Буряк — це популярний овоч, який гарно росте окремо від інших культур, але з деякими рослинами він, все ж таки, вміє співіснувати. Якщо ви хочете, щоб цей овоч дав шалений врожай і допоміг іншим культурам досягти гарних результатів, посадіть біля нього деякі рослини.

Досвідчені дачники розповіли, які рослини-сусіди покращать врожай буряка і "отримають" від нього натомість не менш гарний догляд.

Врожай буряка на городі. Фото: Pinterest

Які рослини потрібно посадити біля буряка на городі

Дачники з досвідом рекомендують посадити на одній грядці з буряком на городі такі популярні овочі, як:

Картопля

Квасоля

Капуста

Салат

Редиска

Часник

Цибуля

Морква

Збір врожаю буряка на городі. Фото: Decorexpro

Чому біля буряка треба садити саме ці рослини

Дачники, які часто садять саме ці культури біля буряка, говорять про те, що ці рослини гарно впливають одна на одну, покращують присмак і підвищують рівень врожайності. До того ж, проріджування грядок культур, які вирощуються по краях, не потребує великої кількості часу і енергії.

Якщо ви збираєтеся посадити ці рослини біля буряка, обов’язково простежте за тим, щоб вони не створювали тінь для нього. Справа в тому, що цей овоч любить рости у світлому місці на городі. Крім того, коли буряк наростить своє велике бадилля, він не повинен створювати тінь для низьких посадок.

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