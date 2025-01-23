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Що садити біля буряка на городі, щоб завжди був щедрий врожай

23 січня 2025 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Що треба посадити біля буряка на городі для кращого врожаю — список рослин, поради
Дачник, який збирає врожай буряка на городі. Фото: Everypixel
Христина Кучугурна - Редактор

Правильне "сусідство" на городі та в саду гарантує великий врожай, тому те, яким він буде, залежить від того, які рослини ви посадите на одній ділянці. Досвідчені дачники розповіли, які культури необхідно посадити біля буряка на городі, щоб отримати шалений врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Буряк — це популярний овоч, який гарно росте окремо від інших культур, але з деякими рослинами він, все ж таки, вміє співіснувати. Якщо ви хочете, щоб цей овоч дав шалений врожай і допоміг іншим культурам досягти гарних результатів, посадіть біля нього деякі рослини.

Досвідчені дачники розповіли, які рослини-сусіди покращать врожай буряка і "отримають" від нього натомість не менш гарний догляд. 

Свекла
Врожай буряка на городі. Фото: Pinterest

Які рослини потрібно посадити біля буряка на городі

Дачники з досвідом рекомендують посадити на одній грядці з буряком на городі такі популярні овочі, як:

  • Картопля
  • Квасоля
  • Капуста
  • Салат
  • Редиска
  • Часник
  • Цибуля
  • Морква
Посадка свеклы
Збір врожаю буряка на городі. Фото: Decorexpro

Чому біля буряка треба садити саме ці рослини

Дачники, які часто садять саме ці культури біля буряка, говорять про те, що ці рослини гарно впливають одна на одну, покращують присмак і підвищують рівень врожайності. До того ж, проріджування грядок культур, які вирощуються по краях, не потребує великої кількості часу і енергії.

Якщо ви збираєтеся посадити ці рослини біля буряка, обов’язково простежте за тим, щоб вони не створювали тінь для нього. Справа в тому, що цей овоч любить рости у світлому місці на городі. Крім того, коли буряк наростить своє велике бадилля, він не повинен створювати тінь для низьких посадок.

Нагадаємо, ми писали про те, які ранні сорти солодкого перцю варто посадити на городі. 

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна садити біля кабачків на городі. 

Також ми повідомляли про те, що необхідно посадити біля гороха на городі для великого врожаю.

овочі рослини поради город буряк

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