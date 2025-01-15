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Ні в якому разі не садіть це біля кабачків — найгірші "сусіди"

15 січня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що категорично не можна садити біля кабачків на городі — корисні поради
Людина, яка збирає врожай кабачків на городі. Фото: Gardening Know How
Христина Кучугурна - Редактор

Дачники з досвідом знають, що всі городні культури так чи інакше впливають одна на одну, тому важливо враховувати принцип "сусідства". Зокрема, дізнайтеся, які рослини категорично не рекомендується висаджувати біля кабачків на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Досвідчені городники кажуть, що кабачки необхідно садити на одній ділянці з рослинами, які не будуть для них конкурентами за поживні елементи і вологу. А якщо обрати неправильне "сусідство", можна залишити ці овочі без "харчування".

Дізнайтеся, які рослини в жодному разі не повинні рости поруч із кабачками, щоб не занапастити овочі.

Кабачки
Врожай кабачків на городі. Фото: Pinterest

Рослини, які не можна висаджувати поряд з кабачками

Гарбузові культури

Дачники з досвідом категорично не рекомендують садити кабачки біля їхніх "родичів". Йдеться про такі овочі з сімейства гарбузових, як:

  • Гарбуз
  • Цукіні
  • Патисони
  • Болгарський перець
  • Огірки

Річ у тім, що ці овочі можуть заново перезапилитися, і тоді вам можна вже не чекати на гарний врожай. До того ж вони стануть справжніми конкурентами для кабачків за воду і поживні компоненти, а ще вони страждають від одних і тих самих шкідників і хвороб.

Коллаж
Гарбузи, цукіні, патисони, болгарський перець і огірки. Фото: колаж Новини.LIVE

Картопля

Цей популярний овоч вважається ще одним поганим "сусідом" для кабачків. Річ у тім, що картопля забирає у кабачків корисні елементи і не дає їм можливості сформувати великі та якісні плоди. Посадивши ці дві культури разом, ви ризикуєте отримати гіркий, пухкий і м’який м’якуш.

Картофель
Викопаний врожай картоплі на городі. Фото: Freepik

Як правильно доглядати кабачки

Запам’ятайте, що кабачки дуже люблять добрива, тому їх краще підживлювати перегноєм або компостом. Причому, ці добрива можна вносити у землю до посадки і потім — кожні декілька тижнів у період цвітіння. Коли надворі сухо і спекотно, поливати кабачки треба кожні два-три дні, але уникайте застою води.

Нагадаємо, ми писали про те, чим підживити кабачки у період їхнього цвітіння. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно поливати кабачки на городі. 

Також ми повідомляли про те, чому кабачки втрачають зав’язь і як врятувати врожай.

овочі рослини поради город заборони кабачки

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