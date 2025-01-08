Что посадить возле кабачков на огороде, чтобы защитить их от вредителей — советы дачникам

Забудете о вредителях раз и навсегда — что садить возле кабачков
При выращивании той или иной огородной культуры важно не только поливать, подкармливать, обрабатывать от вредителей и болезней, но и соблюдать правила "соседства". Опытные дачники рассказали, какие растения лучше посадить возле кабачков, чтобы защитить их от вредителей.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Какие растения стоит посадить возле кабачков
Фасоль
Фасоль выделяет в почве азот, который считается важным элементом для роста и развития огородных культур. Фасоль укрепляет кабачки и улучшает их урожай, поэтому будет полезной для профилактики возникновения сорняков вокруг растений.
Чеснок
Чеснок способен отпугивать вредителей от кабачков, в частности, тлю. Дело в том, что он имеет резкий аромат, который, собственно, и пугает этих вредителей. К тому же, насыщенный привкус чеснока улучшает рост и запах кабачков. Еще чеснок обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, поэтому способен улучшить структуру почвы.
Листья салата
Во-первых, салат не требует большого места, а во-вторых, уменьшает количество сорняков вокруг кабачков и удерживает влагу в почве. В то же время кабачки взамен создают тень для этой культуры, благодаря чему защищают салат от прямых солнечных лучей.
Редиска
Редиска также прекрасно подходит для посадки рядом с кабачками на огороде, ведь она улучшает состояние почвы и защищает растения от различных вредителей. В частности, это маленькие корнеплоды расщепляют почву и отпугивают корневых червей.
Кукуруза
Эта культура также улучшает урожай кабачков, имея много полезных свойств. Кукуруза, как высокое растение, создает тень, защищая кабачки от прямых солнечных лучей. Тем самым, эта культура удерживает влагу в почве под кабачками.
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