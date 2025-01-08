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Забудете о вредителях раз и навсегда — что садить возле кабачков

8 января 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что посадить возле кабачков на огороде, чтобы защитить их от вредителей — советы дачникам
Человек, который собирает урожай кабачков на огороде. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

При выращивании той или иной огородной культуры важно не только поливать, подкармливать, обрабатывать от вредителей и болезней, но и соблюдать правила "соседства". Опытные дачники рассказали, какие растения лучше посадить возле кабачков, чтобы защитить их от вредителей.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Какие растения стоит посадить возле кабачков

Фасоль

Фасоль выделяет в почве азот, который считается важным элементом для роста и развития огородных культур. Фасоль укрепляет кабачки и улучшает их урожай, поэтому будет полезной для профилактики возникновения сорняков вокруг растений.

Фасоль
Урожай фасоли на огороде. Фото: Lazada

Чеснок

Чеснок способен отпугивать вредителей от кабачков, в частности, тлю. Дело в том, что он имеет резкий аромат, который, собственно, и пугает этих вредителей. К тому же, насыщенный привкус чеснока улучшает рост и запах кабачков. Еще чеснок обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, поэтому способен улучшить структуру почвы.

Чеснок
Выращивание чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Листья салата

Во-первых, салат не требует большого места, а во-вторых, уменьшает количество сорняков вокруг кабачков и удерживает влагу в почве. В то же время кабачки взамен создают тень для этой культуры, благодаря чему защищают салат от прямых солнечных лучей.

Салат
Готовой урожай салата на огороде. Фото: Freepik

Редиска

Редиска также прекрасно подходит для посадки рядом с кабачками на огороде, ведь она улучшает состояние почвы и защищает растения от различных вредителей. В частности, это маленькие корнеплоды расщепляют почву и отпугивают корневых червей.

Редиска
Корнеплоды редиски на огороде. Фото: Pixabay

Кукуруза

Эта культура также улучшает урожай кабачков, имея много полезных свойств. Кукуруза, как высокое растение, создает тень, защищая кабачки от прямых солнечных лучей. Тем самым, эта культура удерживает влагу в почве под кабачками.

Кукуруза
Растения с кукурузой на огороде. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать возле лука на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, на каком расстоянии лучше сажать помидоры для щедрого урожая.

Также мы сообщали о том, что категорически нельзя сажать возле яблони в саду.

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