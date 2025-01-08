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Забудете про шкідників раз і назавжди — що садити біля кабачків

8 січня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що посадити біля кабачків на городі, щоб захистити їх від шкідників — поради дачникам
Людина, яка збирає врожай кабачків на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

При вирощуванні тієї чи іншої городньої культури важливо не лише поливати, підживлювати, обробляти від шкідників і хвороб, а й дотримуватися правил "сусідства". Досвідчені дачники розповіли, які рослини краще посадити біля кабачків, щоб захистити їх від шкідників.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Квасоля

Квасоля виділяє у ґрунті азот, який вважається важливим елементом для росту і розвитку городніх культур. Квасоля зміцнює кабачки і покращує їхній врожай, тому буде корисною для профілактики виникнення бур’янів навколо рослин.

Фасоль
Врожай квасолі на городі. Фото: Lazada

Часник

Часник здатний відлякувати шкідників від кабачків, зокрема, попелицю. Річ у тім, що він має різкий аромат, який, власне, і лякає цих шкідників. До того ж насичений присмак часнику покращує ріст і запах кабачків. Ще часник має протигрибкові та антибактеріальні властивості, тому здатний покращити структуру ґрунту.

Чеснок
Вирощування часнику на городі. Фото: Pinterest

Листя салату

По-перше, салат не потребує великого місця, а по-друге, зменшує кількість бур’янів навколо кабачків і утримує вологу в ґрунті. Водночас кабачки натомість створюють тінь для цієї культури, завдяки чому захищають салат від прямих сонячних променів. 

Салат
Готовий врожай салату на городі. Фото: Freepik

Редиска

Редиска також чудово підходить для посадки поруч із кабачками на городі, адже вона покращує стан ґрунту і захищає рослини від різних шкідників. Зокрема, це маленькі коренеплоди розщеплюють ґрунт і відлякують кореневих червів.

Редиска
Коренеплоди редиски на городі. Фото: Pixabay

Кукурудза

Ця культура також покращує врожай кабачків, маючи багато корисних властивостей. Кукурудза, як висока рослина, створює тінь, захищаючи кабачки від прямих сонячних променів. Тим самим, ця культура утримує вологу в ґрунті під кабачками.

Кукуруза
Рослини з кукурудзою на городі. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини категорично не можна садити біля цибулі на городі. 

Раніше ми розповідали про те, на якій відстані краще садити помідори для щедрого врожаю. 

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна садити біля яблуні в саду.

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