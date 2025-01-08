Що посадити біля кабачків на городі, щоб захистити їх від шкідників — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай кабачків на городі. Фото: Pinterest

При вирощуванні тієї чи іншої городньої культури важливо не лише поливати, підживлювати, обробляти від шкідників і хвороб, а й дотримуватися правил "сусідства". Досвідчені дачники розповіли, які рослини краще посадити біля кабачків, щоб захистити їх від шкідників.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Квасоля

Квасоля виділяє у ґрунті азот, який вважається важливим елементом для росту і розвитку городніх культур. Квасоля зміцнює кабачки і покращує їхній врожай, тому буде корисною для профілактики виникнення бур’янів навколо рослин.

Врожай квасолі на городі. Фото: Lazada

Часник

Часник здатний відлякувати шкідників від кабачків, зокрема, попелицю. Річ у тім, що він має різкий аромат, який, власне, і лякає цих шкідників. До того ж насичений присмак часнику покращує ріст і запах кабачків. Ще часник має протигрибкові та антибактеріальні властивості, тому здатний покращити структуру ґрунту.

Вирощування часнику на городі. Фото: Pinterest

Листя салату

По-перше, салат не потребує великого місця, а по-друге, зменшує кількість бур’янів навколо кабачків і утримує вологу в ґрунті. Водночас кабачки натомість створюють тінь для цієї культури, завдяки чому захищають салат від прямих сонячних променів.

Готовий врожай салату на городі. Фото: Freepik

Редиска

Редиска також чудово підходить для посадки поруч із кабачками на городі, адже вона покращує стан ґрунту і захищає рослини від різних шкідників. Зокрема, це маленькі коренеплоди розщеплюють ґрунт і відлякують кореневих червів.

Коренеплоди редиски на городі. Фото: Pixabay

Кукурудза

Ця культура також покращує врожай кабачків, маючи багато корисних властивостей. Кукурудза, як висока рослина, створює тінь, захищаючи кабачки від прямих сонячних променів. Тим самим, ця культура утримує вологу в ґрунті під кабачками.

Рослини з кукурудзою на городі. Фото: Freepik

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