Що категорично не можна садити поруч з цибулею — поради дачникам, інструкції

Вирощування цибулі. Фото: Pinterest

Хоча до весни ще далеко, досвідчені городники вже зараз готуються до дачного сезону та планують свій майбутній врожай. Українці часто саджають на своєму городі цибулю, тож варто знати деякі нюанси її вирощування.

Редакція Новини.LIVE розповідає про поганих "сусідів" для цибулі.

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Цибуля та капуста

Не варто садити цибулю із капустою, адже ці рослини пригнічують один одного. Окрім того, капустяні є приманкою для шкідників, які так само можуть знищити і врожай цибулі.

Цибуля та спаржа

Річ у тім, що спаржа виділяє речовини, що не тільки погіршують смак цибулі, а й суттєво сповільнюють її ріст. Якщо посадите їх разом, можете залишитися без врожаю і цибулі, і спаржі.

Вирощування цибулі. Фото: Pinterest

Цибуля та квасоля

Бобовим необхідно багато корисних речовин, що може негативно вплинути на ріст цибулі та властивості врожаю.

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