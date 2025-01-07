Что категорически нельзя сажать рядом с луком - советы дачникам, инструкции

Выращивание лука. Фото: Pinterest

Хотя до весны еще далеко, опытные огородники уже сейчас готовятся к дачному сезону и планируют свой будущий урожай. Украинцы часто сажают на своем огороде лук, поэтому стоит знать некоторые нюансы его выращивания.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о плохих "соседях" для лука.

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Лук и капуста

Не стоит сажать лук с капустой, ведь эти растения подавляют друг друга. Кроме того, капустные являются приманкой для вредителей, которые так же могут уничтожить и урожай лука.

Лук и спаржа

Суть в том, что спаржа выделяет вещества, которые не только ухудшают вкус лука, но и существенно замедляют его рост. Если посадите их вместе, можете остаться без урожая и лука, и спаржи.

Выращивание лука. Фото: Pinterest

Лук и фасоль

Бобовым необходимо много полезных веществ, что может негативно повлиять на рост лука и свойства урожая.

Напомним, мы рассказывали, что надо сделать на огороде зимой, чтобы летом собрать щедрый урожай.

Также мы писали о том, какие растения можно посадить зимой.