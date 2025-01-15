Что категорически нельзя сажать возле кабачков на огороде — полезные советы

Ни в коем случае не сажайте это возле кабачков — худшие "соседи"
Дачники с опытом знают, что все огородные культуры так или иначе влияют друг на друга, поэтому важно учитывать принцип "соседства". В частности, узнайте, какие растения категорически не рекомендуется высаживать возле кабачков на огороде.
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Опытные огородники говорят, что кабачки необходимо сажать на одном участке с растениями, которые не будут для них конкурентами за питательные элементы и влагу. А если выбрать неправильное "соседство", можно оставить эти овощи без "питания".
Узнайте, какие растения ни в коем случае не должны расти рядом с кабачками, чтобы не погубить овощи.
Растения, которые нельзя высаживать рядом с кабачками
Тыквенные культуры
Дачники с опытом категорически не рекомендуют сажать кабачки возле их "родственников". Речь идет о таких овощах из семейства тыквенных, как:
- Тыква
- Цукини
- Патиссоны
- Болгарский перец
- Огурцы
Дело в том, что эти овощи могут заново переопылиться, и тогда вам можно уже не ждать хорошего урожая. К тому же, они станут настоящими конкурентами для кабачков за воду и питательные компоненты, а еще они страдают от одних и тех же вредителей и болезней.
Картофель
Этот популярный овощ считается еще одним плохим "соседом" для кабачков. Дело в том, что картофель забирает у кабачков полезные элементы и не дает им возможности сформировать крупные и качественные плоды. Посадив эти две культуры вместе, вы рискуете получить горькую, рыхлую и мягкую мякоть.
Как правильно ухаживать за кабачками
Запомните, что кабачки очень любят удобрения, поэтому их лучше подкармливать перегноем или компостом. Причем, эти удобрения можно вносить в землю до посадки и потом — каждые несколько недель в период цветения. Когда на улице сухо и жарко, поливать кабачки надо каждые два-три дня, но избегайте застоя воды.
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