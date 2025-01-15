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Ни в коем случае не сажайте это возле кабачков — худшие "соседи"

15 января 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что категорически нельзя сажать возле кабачков на огороде — полезные советы
Человек, который собирает урожай кабачков на огороде. Фото: Gardening Know How
Кристина Кучугурная - Редактор

Дачники с опытом знают, что все огородные культуры так или иначе влияют друг на друга, поэтому важно учитывать принцип "соседства". В частности, узнайте, какие растения категорически не рекомендуется высаживать возле кабачков на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Опытные огородники говорят, что кабачки необходимо сажать на одном участке с растениями, которые не будут для них конкурентами за питательные элементы и влагу. А если выбрать неправильное "соседство", можно оставить эти овощи без "питания".

Узнайте, какие растения ни в коем случае не должны расти рядом с кабачками, чтобы не погубить овощи.

Кабачки
Урожай кабачков на огороде. Фото: Pinterest

Растения, которые нельзя высаживать рядом с кабачками

Тыквенные культуры

Дачники с опытом категорически не рекомендуют сажать кабачки возле их "родственников". Речь идет о таких овощах из семейства тыквенных, как:

  • Тыква
  • Цукини
  • Патиссоны
  • Болгарский перец
  • Огурцы

Дело в том, что эти овощи могут заново переопылиться, и тогда вам можно уже не ждать хорошего урожая. К тому же, они станут настоящими конкурентами для кабачков за воду и питательные компоненты, а еще они страдают от одних и тех же вредителей и болезней.

Коллаж
Тыквы, цукини, патиссоны, болгарский перец и огурцы. Фото: коллаж Новини.LIVE

Картофель

Этот популярный овощ считается еще одним плохим "соседом" для кабачков. Дело в том, что картофель забирает у кабачков полезные элементы и не дает им возможности сформировать крупные и качественные плоды. Посадив эти две культуры вместе, вы рискуете получить горькую, рыхлую и мягкую мякоть.

Картофель
Выкопанный урожай картофеля на огороде. Фото: Freepik

Как правильно ухаживать за кабачками

Запомните, что кабачки очень любят удобрения, поэтому их лучше подкармливать перегноем или компостом. Причем, эти удобрения можно вносить в землю до посадки и потом — каждые несколько недель в период цветения. Когда на улице сухо и жарко, поливать кабачки надо каждые два-три дня, но избегайте застоя воды.

Напомним, мы писали о том, чем подкормить кабачки в период их цветения.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно нужно поливать кабачки на огороде.

Также мы сообщали о том, почему кабачки теряют завязь и как спасти урожай.

овощи растения советы огород запреты кабачки

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