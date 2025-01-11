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Як садити буряк на городі — корисні поради для щедрого врожаю

11 січня 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Як посадити буряк на городі, щоб зібрати великий врожай — корисні поради
Людина, яка збирає врожай буряку на городі. Фото: Decorexpro
Христина Кучугурна - Редактор

Від того, в який ґрунт і яким способом ви посадите буряк, залежить те, який врожай вам вдасться в результаті отримати на своєму городі. Щоб гарантовано зібрати багато великого і солодкого овоча, дізнайтеся, яким має бути ґрунт для посадки і як правильно висаджувати буряк.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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В якому ґрунті краще садити буряк на городі

По-перше, при вирощуванні цієї культури варто уникати затінення, адже буряк не ростиме під деревами або в зоні кореневої системи багаторічних рослин. Водночас, низькі температури землі, а також нестача поживних елементів і сонячного світла різко знизить рівень врожайності цього овоча. Тому садити його краще на відкритому сонячному місці.

По-друге, садити буряк потрібно в легкому, гарно спушеному і повітропроникному ґрунті. Справа в тому, що цей овоч любить рости в ґрунті, де багато органічних сполук. Якщо на вашій ділянці важкий ґрунт, підживіть його компостом і попелом.

Свекла
Врожай буряку в ящику. Фото: Gardening.org

Як правильно потрібно садити буряк на городі

Перш, ніж садити буряк на городі, підготуйте грядки і візьміть як сухе, так і пророщене насіння. Можете посіяти овоч на відстані між рядами 40 сантиметрів або 25-30 сантиметрів. Помістіть насіння на глибину в два-два з половиною сантиметра, якщо у вас щільний ґрунт, і на три-чотири сантиметра, якщо ґрунт легкий.

У процесі проріджування сходів між ними відстань має становити сім-вісім сантиметрів. Якщо ви хочете збільшити розмір коренеплодів, збільшіть відстань згідно зі своїми побажаннями. Обов’язково після посіву накрийте грядку плівкою або картоном і регулярно поливайте сходи, зволожуючи постійно ґрунт.

Растения свеклы
Процес вирощування буряку на городі. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, як зберігати врожай буряку, щоб він залишався свіжим. 

Раніше ми розповідали про те, чим підживити буряк на городі, щоб виростити солодкі овочі. 

Також ми повідомляли про те, коли варто збирати врожай буряку на городі. 

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