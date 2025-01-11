Як посадити буряк на городі, щоб зібрати великий врожай — корисні поради

Людина, яка збирає врожай буряку на городі. Фото: Decorexpro

Від того, в який ґрунт і яким способом ви посадите буряк, залежить те, який врожай вам вдасться в результаті отримати на своєму городі. Щоб гарантовано зібрати багато великого і солодкого овоча, дізнайтеся, яким має бути ґрунт для посадки і як правильно висаджувати буряк.

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В якому ґрунті краще садити буряк на городі

По-перше, при вирощуванні цієї культури варто уникати затінення, адже буряк не ростиме під деревами або в зоні кореневої системи багаторічних рослин. Водночас, низькі температури землі, а також нестача поживних елементів і сонячного світла різко знизить рівень врожайності цього овоча. Тому садити його краще на відкритому сонячному місці.

По-друге, садити буряк потрібно в легкому, гарно спушеному і повітропроникному ґрунті. Справа в тому, що цей овоч любить рости в ґрунті, де багато органічних сполук. Якщо на вашій ділянці важкий ґрунт, підживіть його компостом і попелом.

Врожай буряку в ящику. Фото: Gardening.org

Як правильно потрібно садити буряк на городі

Перш, ніж садити буряк на городі, підготуйте грядки і візьміть як сухе, так і пророщене насіння. Можете посіяти овоч на відстані між рядами 40 сантиметрів або 25-30 сантиметрів. Помістіть насіння на глибину в два-два з половиною сантиметра, якщо у вас щільний ґрунт, і на три-чотири сантиметра, якщо ґрунт легкий.

У процесі проріджування сходів між ними відстань має становити сім-вісім сантиметрів. Якщо ви хочете збільшити розмір коренеплодів, збільшіть відстань згідно зі своїми побажаннями. Обов’язково після посіву накрийте грядку плівкою або картоном і регулярно поливайте сходи, зволожуючи постійно ґрунт.

Процес вирощування буряку на городі. Фото: Decorexpro

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