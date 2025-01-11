Как посадить свеклу на огороде, чтобы собрать большой урожай — полезные советы

Человек, который собирает урожай свеклы на огороде. Фото: Decorexpro

От того, в какую почву и каким способом вы посадите свеклу, зависит то, какой урожай вам удастся в итоге получить на своем огороде. Чтобы гарантированно собрать много крупного и сладкого овоща, узнайте, какой должна быть почва для посадки и как правильно высаживать свеклу.

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В какой почве лучше сажать свеклу на огороде

Во-первых, при выращивании этой культуры стоит избегать затенения, ведь свекла не будет расти под деревьями или в зоне корневой системы многолетних растений. В то же время, низкие температуры земли, а также недостаток питательных элементов и солнечного света резко снизит уровень урожайности этого овоща. Поэтому сажать его лучше на открытом солнечном месте.

Во-вторых, сажать свеклу нужно в легкой, хорошо рыхлой и воздухопроницаемой почве. Дело в том, что этот овощ любит расти в почве, где много органических соединений. Если на вашем участке тяжелая почва, подкормите ее компостом и золой.

Урожай свеклы в ящике. Фото: Gardening.org

Как правильно нужно сажать свеклу на огороде

Прежде, чем сажать свеклу на огороде, подготовьте грядки и возьмите как сухие, так и пророщенные семена. Можете посеять овощ на расстоянии между рядами 40 сантиметров или 25-30 сантиметров. Поместите семена на глубину в два-два с половиной сантиметра, если у вас плотная почва, и на три-четыре сантиметра, если грунт легкий.

В процессе прореживания всходов между ними расстояние должно составлять семь-восемь сантиметров. Если вы хотите увеличить размер корнеплодов, увеличьте расстояние согласно своим пожеланиям. Обязательно после посева накройте грядку пленкой или картоном и регулярно поливайте всходы, увлажняя постоянно почву.

Процесс выращивания свеклы на огороде. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, как хранить урожай свеклы, чтобы он оставался свежим.

Ранее мы рассказывали о том, чем подкормить свеклу на огороде, чтобы вырастить сладкие овощи.

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